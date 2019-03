Ein Bestechungsskandal in der GC-Juniorenabteilung sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Es ging um Trainer, die gegen Geld Spieler bevorzugten. GC trennte sich deshalb im Februar von fünf Juniorentrainern, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Darauf angesprochen, sagte GC-Nachwuchschef Roman Hangarter gestern bei der Präsentation der Footeco-Studie des Kantons Zürich: «Die Erwartungshaltung ist die grosse Gefahr.» Es müsse Eltern begabter Kinder klar sein, dass eine Aufnahme ins Footeco-Programm noch nichts mit einer Profikarriere zu tun habe. Inzwischen habe man die Juniorentrainer punkto Korruption sensibilisiert. «Aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht», so Hangarter.

Wie überall könne es auch im Juniorenfussball Bestechung geben, fügte Heinz Russheim vom FCZ an. Um dies zu erschweren, würden Entscheide über die Aufnahme junger Spieler in eine Mannschaft immer von mindestens drei Personen gefällt. An diesen Grundsatz halten sich auch GC und der FC Winterthur, wie deren Verantwortliche auf Anfrage sagten. (mts)