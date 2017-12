Ein flüchtiger Blick auf die Bahnhofsuhr zeigte, dass es bereits acht Uhr abends war. «Ach herrje, wie die Zeit vergeht! Ich muss nun unbedingt meiner Mission nachgehen, sonst wird das nichts mehr mit meiner Beförderung», platzte das Engelchen entsetzt hervor. «Nun gut, dann verabschieden wir uns wohl von dir. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg viel Erfolg!», verabschiedete sich das Paar freundlich, jedoch nicht ohne Wehmut, vom Engelchen. «Vielen Dank für eure Unterstützung», rief es hinterher, und mit dem Abklingen seiner Worte wurde es wieder von der Einsamkeit übermannt.

Es atmete einmal tief durch. Dann besann es sich auf die Worte Marinas über die lockernde Wirkung des Glühweins und beschloss, sein Glück bei solch einem Stand zu versuchen. Es mischte sich unter die Leute und erblickte dort auch schon bald eine chic gekleidete Dame mittleren Alters, die mit dick geschminkten Lippen an einem dampfenden Becher nippte. Zaghaft stupste ihr das Engelchen in die Seite, worauf sie zu ihm hinunterblickte. Eingeschüchtert von der selbstbewussten, beinahe schon in Selbstgefälligkeit übergehenden Ausstrahlung der Dame, brachte es etwas unbeholfen hervor: «Ähm, Entschuldigung, aber können Sie mir vielleicht verraten, was in Ihren Augen das perfekte Weihnachtsgeschenk ist, worüber sich jeder Mensch erfreuen würde?»

Anstatt zu antworten, verharrte die Frau in Schweigen, bis sie schliesslich mit einer hochgezogenen Augenbraue fragte: «Ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage? Ich weiss doch nicht, was anderen gefallen könnte, oder sehe ich etwa aus wie ein Hellseher? Ich mache jeden Tag Überstunden bei der Arbeit, damit mein lausiges Gehalt ausreicht, um meine Kinder durchzubringen. Deren Vater wusste nichts Besseres zu tun, als mit seiner jungen Flamme abzuhauen und sich all seinen Verpflichtungen zu entziehen. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann sorge dafür, dass das Schicksal ihm eine gehörige Lektion erteilt», fuhr sie das Engelchen an, worauf dieses erschrocken das Weite suchte. Da hatte es mit seiner Auswahl aber gründlich danebengegriffen. Vermutlich wäre es besser, sich jüngeren Personen anzunehmen, die noch vor blühender Phantasie strotzen.

Es wandte sich nun neuen Mutes an einen dem Aussehen nach ungefähr zehnjährigen Knaben mit einem roten, leicht zerzausten Haarschopf. Seine stechend blauen Augen blitzten das Engelchen herausfordernd an. Unbeirrt fragte es: «Sag mal, was ist für dich das schönste Weihnachtsgeschenk, das du dir vorstellen kannst? Etwas, das jedem Mensch Freude bereitet?» «Tzz, was bringt schon ein Geschenk für die Allgemeinheit? Wie kommst du auf solch eine blödsinnige Idee, dass ein einziges Präsent alle Menschen erfreuen kann? Ich persönlich wünsche mir die neue Gamekonsole und obendrauf bestehe ich darauf, dass mir meine Eltern endlich ein Smartphone rüberwachsen lassen, damit ich auch zu den Angesagten gehöre, bin schliesslich kein kleines Kind mehr. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Opa sich darüber freuen würde.»

Bestürzt über diese ungehobelte Reaktion setzte das Engelchen verunsichert hinzu: «Aber nein, das meine ich doch gar nicht. Ich spreche nicht unbedingt von materiellen Dingen, es kann auch etwas Banales sein, wie das Erzählen einer hübschen Weihnachtsgeschichte oder die Vermittlung der eigentlichen Bedeutung von Weihnachten.» Jetzt starrte der Knabe das Engelchen endgültig an, als ob es von allen guten Geistern verlassen worden wäre. «Wie bitte? Die eigentliche Bedeutung von Weihnachten? Glaubst du etwa im Ernst, dass ich nicht schon längst durchschaut habe, was für eine Lügengeschichte die Bibel uns eigentlich erzählt? Nicht mal das Geringste hat auch nur ansatzweise mit der Realität zu tun, weder die Geburt Jesu noch die Existenz von irgendwelchen Engeln. Keiner meiner Freunde glaubt an dieses Ammenmärchen, genauso wenig wie ich dir deine ulkige Verkleidung abkaufe», höhnte er und machte einen Abgang.

Wie versteinert blieb das Engelchen zurück, erschüttert über die schroffen Worte. Gleich zweimal derart zurückgewiesen zu werden, darauf hatte sich das Engelchen nicht eingestellt. Wo blieben die Wärme und Barmherzigkeit der Menschen, die doch gerade in der Weihnachtszeit so wichtig waren? Waren die unerfreulichen Begegnungen nur Zufall oder war den Leuten tatsächlich der Blick für die wahre, in Bescheidenheit begründete Dankbarkeit verloren gegangen? Diese Fragen geisterten im Kopf des Engelchens umher und es beschloss, vom Erfragen anderer Meinungen abzulassen und sich nun auf seinen eigenen Verstand abzustützen. Doch auch dieser strotzte nicht gerade vor geistreichen Ideen, was das Engelchen noch niedergeschlagener stimmte.

Lustlos schaute es sich im Gemenge um, als ihm plötzlich die erlösende Eingebung eingefallenzusein schien. Mitten in der Halle war ein riesiger, prunkvoll geschmückter Tannenbaum platziert, dessen zahlreiche glitzernde Swarovski-Anhänger entzückte Gesichter in den Menschen hervorriefen. Dass es nicht schon gleich auf die Idee gekommen war! Es würde einfach jedem solch einen süssen Anhänger schenken, um jedem Christbäumchen in den Wohnzimmern der Menschen dieselbe Ausstrahlung zu verleihen. Alles schien somit geregelt.