Mangels Körperspenden sehen sich Schweizer Spitäler immer mal wieder gezwungen, Leichenteile für Ausbildungszwecke im Ausland einzukaufen. Das zeigten im vergangenen Jahr Recherchen der «SonntagsZeitung». Einen solchen Fall gab es beispielsweise im November 2017 bei der Schulthess-Klinik in Zürich. Der US-Konzern Medcure hatte der Klinik für 3600 Franken sechs Arme für einen Chirurgie-Kurs geliefert.

Ein Sprecher der Klinik sagte damals gegenüber der Zeitung, es seien alle nötigen Dokumente mitgeliefert worden. Medcure ist weltweit einer der grössten Anbieter von Leichen und Leichenteilen. Jährlich werden 10 000 Präparate verkauft. Ein grosser Teil geht in den Export. Der Import von Leichen und Leichenteilen ist in der Schweiz legal. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (Samw) empfiehlt aber den verantwortlichen Personen, dafür zu sorgen, dass eine schriftliche Erklärung des Lieferanten vorhanden ist. Diese müsse aufzeigen, dass für alle gelieferten Leichen oder Leichenteile rechtsgültige Erklärungen der jeweiligen Spender oder Zustimmungsberechtigten vorliegen, die den in der Schweiz geltenden Bestimmungen entsprechen.

Aus dem Dokument müsse zudem hervorgehen, dass die Spender auch mit einem Export ins Ausland einverstanden waren. «Ob die Gesetze und die Empfehlungen in jedem Fall eingehalten werden, kann ich nicht abschätzen», sagt nun Rechtsprofessorin Brigitte Tag, die selber an den Empfehlungen der Samw mitgearbeitet hat, auf Anfrage. «Ein Restrisiko bleibt immer.» So sei es durchaus vorstellbar, dass Körper oder Teile davon in die Schweiz importiert werden, «bei

denen der ehemalige Mensch zu Lebzeiten keine entsprechende freiwillige Einwilligung zur Weiterverwendung zu Aus- und Weiterbildungszwecken gegeben hat». Das möge zwar kompatibel mit den Gesetzen des Herkunftslandes sein.

«Aber wir müssen uns in der Schweiz schon die Frage stellen, ob wir diesen Körper hier tatsächlich verwenden wollen», sagt Tag. Für die Spezialistin auf dem Gebiet des Medizinrechts ist klar, dass es in diesem heiklen Bereich noch andere Punkte zu bedenken gilt. So müsse beispielsweise die «schickliche Kremierung oder Bestattung der Körper respektive Körperteile in der Schweiz sichergestellt sein». Tag ist überdies der Ansicht, dass alle Prozesse im Bereich der Leichenimporte transparent und nachverfolgbar aufgezeichnet sein sollten. (tm)