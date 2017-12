Geht es nach dem Dietiker Finanzvorstand Rolf Schaeren (CVP), wird man in Zukunft jedoch wieder öfter eine Abwärtsbewegung sehen: Er will den Steuerfuss in den nächsten Jahren schrittweise reduzieren. Das nächste Ziel: 124 Prozent. Auch damit wäre Dietikon jedoch noch immer einsamer Spitzenreiter im Bezirk.

Im dritten Anlauf klappte es

Gar nicht bewegt hat sich in den letzten zehn Jahren der Urdorfer Steuerfuss. Scheinbar unverrückbar verharrt er auf 118 Prozent. Doch ganz so ruhig wie es scheint, ist es nicht: Letztes Jahr wollte die Schulgemeinde den Steuerfuss um 3 Prozentpunkte erhöhen, weil der Schulbetrieb sonst nicht mehr zu finanzieren sei, wie es hiess. Doch die Gemeindeversammlung erteilte dem propagierten Steuerfussabtausch mit der Gemeinde eine Absage. Schon im Jahr zuvor war eine Steuerfusserhöhung der Schule gescheitert. Dieses Jahr klappt es dann im dritten Anlauf: Der Steuerfussabtausch mit der politischen Gemeinde wurde genehmigt.

Auf dem Vorjahresniveau bleiben auch die Steuerfüsse in den Gemeinden Schlieren, Oberengstringen, Birmensdorf, Weiningen, Unterengstringen, Aesch und Uitikon. Obwohl sich Letztere nach wie vor über den mit 83 Prozent tiefsten Steuerfuss des Bezirks freuen kann, malte Finanzvorsteher Markus Hoppler an der Gemeindeversammlung ein eher düsteres Bild: Prognostizierte 6 Prozent weniger Steuererträge werden nächstes Jahr in die Gemeindekassen fliessen. Es sei vor allem das Bevölkerungswachstum, welches einen negativen Effekt auf die Steuerkraft habe.