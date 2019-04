Felix Kratter: Ich wusste bereits früh, dass ich Landschaftsarchitekt werden will, und bei einer Schnupperlehre erhielt ich Einblick in den Beruf. An die Fachhochschule, wo man Landschaftsarchitektur studieren kann, gelangt man über verschiedene Wege. Neben der Matur ist es auch mit einer Lehre und Berufsmatur möglich. Diese mache ich bei der Firma Meier Gärten AG in Niederglatt. Hier lerne ich die Materie kennen und bin mir später bewusst, was ich zeichne und plane. Ausserdem kann ich mich so drei Jahre draussen austoben, bevor ich ins Büro wechsle.

Vorsicht geboten ist bei den Beeren. In rohem Zustand enthalten sie Parasorbinsäure und sind giftig. Ein viertelstündiges Bad in heissem Wasser löst diese Säure jedoch auf. Die gekochten Beeren können als solche gegessen oder zu Konfitüre verarbeitet werden. Am besten schmecken sie nach dem ersten Frost, dann sind sie leicht süsslich. Die getrockneten Blätter der Pflanze sind ebenfalls verwertbar. Mit ihnen kann man Tee zubereiten, der gut für den Magen ist und gegen Husten und Bronchitis hilft.

Was ist bei der Vogelbeere auch noch zu beachten?

An einem guten Standort kann sie eine Höhe von bis zu 25 Metern erreichen. Sie wächst in direktem Sonnenlicht und im Halbschatten, ist also konkurrenzfähig zu anderen Pflanzen. Die Vogelbeere verträgt auch Trockenperioden und ist insgesamt eine sehr pflegeleichte Pflanze.

Inwiefern werden denn Neophyten im Rahmen Ihrer Ausbildung thematisiert?

In der Schule ist es schon ein sehr präsentes Thema. Ich habe mich hier in Dietikon auch schon einmal im Rahmen einer Öko-Woche sehr intensiv mit invasiven Neophyten und einheimischen Pflanzen auseinandergesetzt. In der Berufsmaturitätsschule habe ich zudem auch noch Kontakt mit Förstern. So erfuhr ich, dass diese beinahe eine ganze Saison benötigen, um beispielsweise den verwilderten Kirschlorbeer in den Wäldern der Zürcher Goldküste zu bekämpfen. Ich denke, dass ich in der Lehre oder speziell in meinem Betrieb gut auf dieses Thema vorbereitet werde und freue mich, die Besucherinnen und Besucher ebenfalls zu informieren.