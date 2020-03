Historische Funde zeigen das Alltagsleben im Frauenkloster

Das mittelalterliche Kloster wurde 1233 von den Grafen von Kyburg gegründet. Die Überreste befinden sich auf dem Areal der Maschinenfabrik Rieter AG. Archäologen haben nun erstmals detaillierte Untersuchungen durchgeführt, wie die kantonale Baudirektion am Mittwoch mitteilte. Zum Vorschein kamen die Umfassungsmauer, die den klösterlichen Bezirk von der weltlichen Umgebung abschirmte, sowie Fundamente einer Scheune. Diese war ein äusserst stattliches, grosses Gebäude geschmückt mit einem Treppengiebel.

Die älteste Bebauung fanden die Fachleute ausserhalb der Klostermauer, wie es in der Mitteilung heisst. Hier standen einst Holzbauten, die vielleicht schon existierten, bevor das Kloster gebaut wurde. Diese Spuren sind auch deshalb so interessant, weil sie aus einer Zeit stammen, aus der noch keine historischen Abbildungen bekannt sind. Diverse Funde zeigen auch den Alltag der Menschen, die früher im Kloster gelebt oder in der nach der Reformation zu einem Amt umgewandelten Anlage gearbeitet haben. Neben Resten eines Kachelofens mit grün glasierten Kacheln kamen grosse Mengen an Ess- und Trinkgeschirr bei den Ausgrabungen zum Vorschein.