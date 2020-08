Helikopter-Streit geht weiter: Gutachten soll Rettungsdienst freien Flug verschaffen

Um die Wogen zu glätten, hat das Spital nun die Bewegungen vom und zum Spital auf Flüge reduziert, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Transporten von Patienten stehen. «Es ist keinesfalls die Absicht des Spitals und der AAA, die Bevölkerung der Region mit zusätzlichem Lärm zu verärgern», sagt Spitaldirektor Thomas Brack. Das Hauptanliegen der Kollaboration sei, die Versorgung und die Rettung im Limmattal zu verbessern. Die Hilfsfristen seien mit dem Helikopter in gewissen Situationen viel schneller. Das hätten die Einsätze während der bisherigen Coronazeit gezeigt, betont Brack.

Der Helikopter-Einsatzstandort der Alpine Air Ambulance (AAA) auf dem Dach des Spitals Limmattal ist umstritten. Seitdem das Limmi Mitte Juli bekannt gab, dass es auch über die Coronazeit hinaus mit dem Rettungsdienst zusammenarbeiten und ihm das Spital-Dach als Landebasis zur Verfügung stellen will, trafen im Limmi unterschiedliche Rückmeldungen ein. Für Kritik sorgt vor allem der Lärm. Anwohnerin Anita Vollenweider setzte deswegen einen Brief auf und sammelt Unterschriften, damit der Helikopter an seinen Standort auf dem Flugplatz Birrfeld zurückkehrt ( die «Limmattaler Zeitung» berichtete ).

An der Zusammenarbeit mit der AAA will man deshalb festhalten. Der jetzige Zustand sowie jener vor der Coronazeit mit nur vereinzelten Heli-Flügen könnte daher von kurzer Dauer sein. Der Spitaldirektor will noch diese Woche ein unabhängiges Lärmgutachten in Auftrag geben. «Mit dem Gutachten schaffen wir die Basis für ein neues Gesuch bei der Stadt Schlieren und können künftig die Diskussion faktenbasiert führen», so Brack. Für den Betrieb des Landeplatzes benötigte das Limmi nämlich eine separate Baubewilligung. Diese wurde im Rahmen des Neubaus bei der Stadt Schlieren eingeholt. «Zum damaligen Zeitpunkt ging man davon aus, dass rund zwölf Anflüge pro Jahr stattfinden. Auf der Basis dieser Anzahl wurde die Bewilligung erteilt», erklärt Brack. Darin sei aber auch festgehalten, dass sich an den entsprechenden Auflagen bezüglich des Lärmschutzes auch bei 30 Anflügen pro Monat nichts ändere.

Ziel des Spitals ist es nun, gestützt auf das neue Lärmgutachten und unter Berücksichtigung der eingeschränkten Flugzeiten und Anzahl Anflüge, bei der Stadt ein neues Gesuch für den Landeplatz einzureichen. «Dies ermöglicht einen ordentlichen demokratischen und politischen Prozess, in dem sich die Anwohner einbringen können», sagt Brack. Wichtig sei, dass man Klarheit schaffe und die Gesetze einhalte, damit die Situation nicht eskaliere. «Es wäre schön, wenn dadurch auch ein Dialog mit der Anwohnerschaft, die sich am Lärm stört, entstehen würde.»

Anwohner-Wünsche beim Flugregime berücksichtigen

Brack kann sich nämlich gut vorstellen, dass man auf die einen oder anderen Wünsche der Spitalquartierbewohner beim Flugregime eingehen könnte. «Wenn es zum Beispiel an einem bestimmten Wochentag leiser sein soll, könnte das vielleicht berücksichtig werden.» Der Dialog könne zudem auch dazu dienen, falsche Annahmen aus der Welt zu schaffen, so Brack. Ihm sei während des Austauschs mit Anwohnern aufgefallen, dass bezüglich der Helikopter-Einsätze einige Fehlinformationen existieren würden. «Es ist zum Beispiel nicht so, dass das Spital den Heli aufbietet, sondern dass die Einsatzzentrale des Kantons entscheidet, welche Rettungsmittel eingesetzt werden.»

Auch dass das Limmi gar keine Coronapatienten versorgt habe, wie kürzlich in einem Leserbrief im Zusammenhang mit dem Helikopter-Lärm in der «Limmattaler Zeitung» behauptet wurde, sei falsch. «Wir möchten klarstellen, dass das Limmi bislang 53 behandelte Fälle hatte», sagt Brack.