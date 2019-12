Helikopter, Hochhäuser und Haie: Der Bachelor bringt die Kandidatinnen an ihr Limit

In der neusten Bachelor-Folge stehen Dream-Dates auf dem Plan, bei denen die Frauen 24 Stunden mit Patric Haziri allein verbringen dürfen. Als erste der vier verbleibenden Kandidatinnen ist Sandra an der Reihe.

Der Dietiker stellt Sandras Höhenangst auf die Probe. Nach einem Helikopterflug über Bangkok laufen sie die Fassade eines 120 Meter hohen Luxushotels hinunter. «Ich habe wirklich Angst», sagt die 38-Jährige. Der Bachelor steht ihr zur Seite und redet ihr gut zu. Doch auch er geht dabei an seine Grenzen. Unten angekommen sind beide hin und weg – sie vor Erleichterung, er vor Freude. «Das ist schon fast ein Grund zum Heiraten», sagt Haziri.

Beim zweiten Dream-Date darf Kandidatin Rivana den Tag mit Haziri geniessen. Dieser erhofft sich, dass sie mehr über ihre Gefühle spricht als bisher. Während die beiden mit einem Sportwagen durch Bangkok düsen, verrät sie, dass sie wahre Gefühle für den Dietiker hegt. Doch auch Rivana muss sich ihren Ängsten stellen: Haziri bringt sie in ein Aquarium, wo sie ins Haifischbecken eintauchen. Nach überstandener Mutprobe machen sich die beiden einen romantischen Abend. Dabei gesteht Rivana dem Bachelor ihre Gefühle: «Ich habe mich in dich verliebt.»

Da nur drei Dream-Dates stattfinden, müssen sich die beiden Rivalinnen Grace und Julia den Bachelor während der Fahrt im Heissluftballon teilen. Die Stimmung ist angespannt, denn beide Frauen hätten Haziri lieber für sich allein. Um doch noch etwas Zweisamkeit geniessen zu können, verbringt er den Nachmittag mit Julia und den Abend mit Grace.

In der Rosennacht muss die Jüngste gehen: Für die 22-jährige Julia hat Haziri keine Rose. Damit sind nur noch drei Damen im Rennen. In der finalen Bachelor-Folge, die am nächsten Montag um 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt wird, muss sich Haziri für eine der drei Kandidatinnen entscheiden.