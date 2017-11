Um die Wintertauglichkeit zu garantieren, sei bei etwas älteren Autos auch ein Wintercheck angebracht, damit die Leistung der Batterie überprüft werden könne. «Es gibt nichts Nervigeres, als im Winter in der Nacht mit dem Auto stehen zu bleiben, da die Batterie keine Leistung mehr hat», sagt Fischer. Und: «Da es im Winter oft dunkel ist, müssen alle Lichter am Auto funktionieren.» Schlecht beleuchtete Fahrzeuge können schnell gefährlich werden.

Auch zu Hause braucht es Vorbereitung

Viel Vorbereitung für den Winter braucht es auch zu Hause. Nicht alle Pflanzen in den Gärten vertragen den Frost. Jasmin Leubin, stellvertretende Gartencenterleiterin vom Gartencenter Hoffmann in Unterengstringen, empfiehlt, mediterrane Pflanzen während der kalten Tage nicht draussen stehen zu lassen, sondern an einem hellen Platz in der Laube oder dem Wintergarten zu überwintern.

«Grosse Topfpflanzen können auch draussen bleiben, müssen aber gut eingepackt werden.» Leubin rät, diese mit Luftpolster und Wintervlies abzudecken und nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern auf Hölzern oder Keilen einige Zentimeter über dem Boden zu halten. «Damit sinkt das Risiko, dass die Pflanzen einfrieren.»

Einen weiteren Tipp hat Leubin zum Giessen der Pflanzen, denn dies darf auch im Winter nicht vergessen werden: «Pflanzen unbedingt am Morgen und nicht am Abend giessen.» Dadurch könne das gegossene Wasser am Tag eintrocknen. Gebe man das Wasser erst am Abend, könne die Erde einfrieren, was wiederum schädlich für die Pflanze sei.

Rutschgefahr auf der Baustelle

Doch nicht überall kann man sich optimal auf den Winter vorbereiten. So ist das Baugewerbe von den Schneefällen betroffen und muss je nach Witterung teilweise Arbeiten unterbrechen. «Der Schneefall ist für uns jedes Jahr ein grosses Thema», sagt Bauunternehmer Josef Wiederkehr. Einerseits bestehe Rutschgefahr für die Arbeiter, da die Gerüste vereisen, andererseits könne auch die Qualität des verwendeten Materials unter den tiefen Temperaturen leiden.

Verputz, Beton und Mauerwerk vertragen die eisige Kälte nicht.

Für ein Bauunternehmen sei es daher manchmal sinnvoller, die Arbeiten für einen gewissen Zeitraum zu unterbrechen, und «Vernunft walten zu lassen», sagt Wiederkehr. «Es macht wenig Sinn, wenn die Bauarbeiter den ganzen Tag Schneeschaufeln müssen, anstatt sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren zu können.»