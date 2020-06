Getunte Fahrzeuge und unnötige Fahrmanöver – Motorenlärm beschäftigt auch Schlieren

«Die Lärmbelastung in Dietikon durch Autos und Motorräder wird von Teilen der Bevölkerung als zu hoch empfunden. Die Situation hat sich seit den letzten Vorstössen zu dieser Thematik gefühlt nicht oder nur wenig verbessert», schreibt der Dietiker FDP-Gemeinderat Mike Tau in seiner kürzlich eingereichten Interpellation (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Kaum besser scheint es den Einwohnerinnen und Einwohnern von Schlieren zu gehen.

«Auch mir ist seit längerer Zeit aufgefallen, dass in Schlieren eine erhebliche Anzahl von Fahrzeuglenkern mit teilweise getunten Fahrzeugen und unnötigen Fahrmanövern massive Lärmemissionen verursachen», hält Gemeinderat Roger Seger (parteilos) Bezug nehmend auf Taus Vorstoss in seiner Kleinen Anfrage fest. Vom Schlieremer Stadtrat will er deshalb unter anderem wissen, ob die Stadt spezifische Massnahmen gegen die Verursacher von Lärmemissionen und Raser geplant habe. Denn ein solches Verhalten ist aus der Sicht Segers nicht nur störend, sondern auch gefährlich. «Ferner fallen Fahrzeuglenker auf, die durch starkes Beschleunigen auf kurzen Strecken auf Tempi weit über der zulässigen Höchstgrenze kommen. Und folglich abrupten Abbremsens auf Haupt- wie auch Neben- sowie Quartierstrassen andere Verkehrsteilnehmer und Fussgänger, namentlich Kinder und Senioren, unnötig gefährden», schreibt er weiter.