Geschenke fahren neu von Dietikon aus lautlos durch die Nacht

Christian Schneider sortiert die Päckli auf dem Rollband. Ein farbiger Kleber zeigt ihm, wohin er das Paket legen muss. Der Kleber wurde kurz zuvor von einem Zusteller auf den Karton geklebt. «Das Sortiersystem nach Farben ist bereits zum Patent angemeldet», sagt Schneider. Dank der Codes soll die Päckliflut, die in Sattelschleppern anrollt, rascher sortiert werden. Einige Mitarbeitende orientieren sich dabei an den Zahlen, andere nur an den dazugehörigen Farben.

Der Post-Konkurrent mit den grünen E-Autos

Im November eröffnete Quickpac sein drittes Schweizer Logistikcenter im Dietiker Industriegebiet Silbern. Der Post-Konkurrent mit den grünen Elektro-PKWs steigt nun direkt in die Weihnachtssaison ein. Preislich soll Quickpac gut mit der Post mithalten können, wie es heisst. Denn der neue Lieferservice setzt statt auf riesige Sortiermaschinen und kostspielige Infrastruktur auf Elektronik und schlanke manuelle Prozesse.

An der Fassade des rudimentär eingerichteten Depots hängt noch das Firmenlogo der Pestalozzi AG, der Eigentümerin der Halle. Über dem Eingang verweist nur ein unscheinbares Schild auf den Lieferservice Quickpac. In der Halle stehen ein blaues Rollband und ein Bürocontainer. An der Wand hängen viereckige Farbbilder. Das Einzige, was ins Auge fällt, ist die hellgrüne Flotte Renault Kangoos, die noch am Stromkabel hängt.

5'000 Päckli am Black Friday

Seit dem Start Anfang November in Dietikon sortieren und verteilen rund 30 bis 50 Zustellerinnen und

Zusteller täglich bis zu 4000 Päckli von Onlinegiganten wie Microspot und Brack. Besonders viele Pakete sind es jeweils mittwochs und donnerstags, da die Leute Anfang Woche gern onlineshoppen. Am Black Friday verzeichnete Quickpac Dietikon einen Rekord von rund 5'000 Päckli.

«In den letzten Tagen war einiges los, doch wir können den Ansturm noch gut bewältigen», sagt Sonja Keller. Sie ist stellvertretende Leiterin des Depots in Dietikon. Die Zustellerinnen und

Zusteller arbeiten in zwei Schichten. Eine Tour erfolgt morgens, eine abends. Dank der leisen Autos können sie bis 22 Uhr in die Wohnquartiere fahren. Die Mittagstunden brauchen die Autos, um ihren Akku zu laden.

Grosszügige Kunden vergisst der Zusteller nicht

Schneider ist in den Startlöchern für seine zweite Schicht. Er habe einen schönen Job, sagt er. Denn er ist bei seinen Kunden stets willkommen: Man freue sich ja immer, wenn man ein Päckli erhalte.

In guter Erinnerung bleiben Schneider Empfänger, die ihm Trinkgeld oder etwas Süsses zugesteckt haben. «Das vergisst man nicht. Diese Adresse kann man besser behalten», sagt er lachend. Schwierig seien nicht etwa bissige Hunde oder verärgerte Nachbarn, sondern andere Verkehrsteilnehmer. «Wenn ich schnell an der Strassenseite anhalte, um ein Päckli in einen Milchkasten zu werfen, gibt es immer wieder solche, die hupen und schimpfen.»

Fahrstil und Wetter spielen eine grosse Rolle

Privat fährt Schneider einen benzinbetriebenen Automaten. Anfangs musste er sich deshalb einen neuen Fahrstil angewöhnen. «Bei Elektroautos sollte man nicht so viel bremsen, sondern mehr rollen lassen und rekuperieren, also Energie zurückgewinnen», sagt Schneider. Er fahre nun auch privat vorausschauender. «Nur lädt sich leider bei meinem Auto das Benzin nicht auf», sagt er.

Für E-Autos ist aber nicht nur der Fahrstil entscheidend, sondern auch das Wetter spiele eine Rolle. Bei kalten Temperaturen halte der Akku weniger lange, das müsse man auch einplanen, sagt Keller.

Unbekannte Adressen abends mit der Taschenlampe suchen

Das Quickpac-Depot in Dietikon beliefert das Gebiet vom Aargau über das Limmattal und Zürich bis nach Zug, die Zustellgebiete werden zurzeit laufend ausgebaut. Schneider fährt mit seinem Elektroauto meist in den Mutschellen und nach Affoltern am Albis. Vor kurzem sei er zum ersten Mal in Birmensdorf gewesen, erzählt er. «Zum Glück war ich in der Morgenschicht da, so konnte ich mich besser orientieren.» Abends müsse er unbekannte Adressen mit der Taschenlampe suchen. Das sei besonders in neuen Überbauungen eine Herausforderung.