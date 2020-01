Gemeinderat hebt Sistierung auf: Swisscom darf 5G-Antenne bauen

Für die Gegner des Ausbaus von 5G in Urdorf sind es keine guten Nachrichten. Der Gemeinderat teilte gestern mit, dass er ein Baugesuch der Swisscom bewilligt hat. Der Mobilfunkanbieter beabsichtigt, die bestehende Antennen-Anlage an der Feldstrasse 41 umzubauen.

Noch im September sistierte die Behörde zwei laufende Baugesuche für Mobilfunk-Anlagen. Nicht nur jenes der Swisscom. Sondern auch jenes von Salt. Die Mobilfunkfirma plante, am Bahnhof Weihermatt eine bereits von den SBB verwendete Antenne mitzubenutzen (die Limmattaler Zeitung berichtete). Mit der Sistierung reagierte der Gemeinderat auf die Bedenken aus der Bevölkerung. Den ersten öffentlichen Widerstand wagten Anwohnende der Überbauung Mühlebächli letzten Sommer. Sie sammelten 203 Unterschriften und baten den Gemeinderat, das Bauprojekt von Salt am Bahnhof Weihermatt zu sistieren. Im Oktober legte der Verein «Stop 5G in Urdorf» nach und überreichte dem Gemeinderat eine Petition mit 878 Unterschriften gegen die fünfte Mobilfunkgeneration.