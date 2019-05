Zeigen Sie ausschliesslich einheimische Pflanzen an der (G)Artenvielfalt?

Ralph Hoffmann: Nein, wir haben auch gebietsfremde Pflanzen. Würden wir nur einheimische Pflanzen verwenden, wären wir in der Gestaltung zu stark eingeschränkt. Im Vergleich zu den Hotspots der Biodiversität ist unsere einheimische Artenvielfalt sehr bescheiden. Wir neigen dazu, Gärten so zu gestalten, dass sie den Leuten gefallen.

Haben Sie deshalb auch die Himalaja-Birke den einheimischen Birken vorgezogen?

Wir haben die Himalaja-Birke ausgewählt, da sie sich besser dazu eignet, die gewünschte Birkenwaldstimmung zu erzeugen. Sie wächst mehrstämmig und verzweigt sich öfters als die Einheimische. Deshalb lässt sich mit ihr viel besser ein Kronendach erzeugen. Die Himalaja-Birke bildet schon in jungen Jahren ihre charakteristische weisse Rinde, die bei ihr noch intensiver strahlt. Zudem lässt sie sich leicht zurückschneiden und wird auch nicht so gross wie eine einstämmige Birke. Da die Gärten unserer Kunden in den letzten Jahren immer kleiner wurden, kommen dort eher Himalaja-Birken infrage.

Werden die einheimischen Pflanzen dem Anspruch der Kunden nicht gerecht?

Mit ausschliesslich einheimischen Gewächsen ist es schwer, die Wünsche der Pflanzenliebhaber an ihren Garten zu erfüllen. Sie erwarten viele Blumen, unterschiedliche Blütezeiten, eine optimale Durchmischung von Pflanzen und Gehölzen.