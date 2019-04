Die Kupfer-Felsenbirne ist jetzt schon am Blühen. Was zeichnet diese Pflanze aus?

Urs Aeberli: Die Kupfer-Felsenbirne ist ein einheimisches, sommergrünes Strauchgewächs. Die Pflanze besitzt eine schöne Blütenfarbe, und die Blüten liefern für Schmetterlinge und kleine Insekten wertvollen Nektar. Von Juni bis August trägt sie zudem dunkelblaue Früchte, die von Vögeln gefressen werden, aber auch für uns essbar sind. Man kann sie zu Konfitüre oder Mus verarbeiten. Die Früchte selbst und die orange-rote Herbstfärbung der Blätter verleihen der Kupfer-Felsenbirne zusätzlich einen Ziereffekt.

Was ist zu beachten, wenn man die Kupfer-Felsenbirne in seinem Garten anpflanzen will?

Die Pflanze wächst fast überall, an schattigen wie sonnigen Orten. So ist sie auch oft im Wald zu finden. Der mehrstämmige Strauch erreicht eine Höhe von bis zu drei Metern und kann zu einem Kleinbaum aufgeästet werden. Kompakt gehalten kann man ihn auch in einem kleineren Garten pflanzen. Bezüglich der Bodenverhältnisse ist die Kupfer-Felsenbirne nicht sehr anspruchsvoll und verträgt auch eine längere Trockenperiode. Was ihr hingegen nicht bekommt, ist Staunässe.