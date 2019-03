Er sehe zahlreiche Chancen in einer Fusion der drei Güter, schreibt Flückiger. «Birmensdorf würde eine einzige Gemeinde mit einer einzigen Gemeindeversammlung und einer einzigen Gemeindeordnung bilden und eine ganzheitliche Kommunalpolitik ermöglichen.» Heute finden die Versammlungen der drei Güter am selben Abend nacheinander im Gemeindezentrum Brüelmatt statt.

Flückiger spricht auch an, dass der heutige Gemeinderat für Bedenken sorgen könnte. Zumal dieser mit der abgelehnten Steuerfusserhöhung und dem an der Urne gescheiterten Austritt aus dem Spitalverband grosse Misserfolge eingefahren hat. «Man darf aber zuversichtlich sein, dass es dem Gemeinderat zusammen mit der Schulpflege gelingt, mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten.»

Viele positive Rückmeldungen

Auf Nachfrage sagt Flückiger, selbst ehemaliges Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, dass er bereits seit Jahren ans Einheitsgemeinde-Modell für seine Gemeinde denke. «Doch erst nach der vergangenen Budgetversammlung fasste ich den Entschluss, eine entsprechende Initiative einzureichen», so Flückiger. Denn die grossen Herausforderungen – insbesondere bezüglich Finanzen und Investitionen – sollte man nicht durch drei Teilen, sondern in einer Einheitsgemeinde angehen.

Flückiger erhielt in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche positive Rückmeldungen von Einwohnern, die eine Einheitsgemeinde als richtigen Schritt empfinden. «Aber auch einige Kritiker kamen auf mich zu. Darunter fand sich etwa eine ehemalige Schulpflegerin, die einen Machtverlust des Gremiums befürchtete.»

Dabei sei dies gar nicht sein Ziel, beteuert Flückiger. «Die Schulpflege, die sich neu integral um den Kindergarten wie auch um die Primar- und Sekundarschule kümmert, wird auch künftig vom Volk gewählt und somit legitimiert.»

In seiner Gültigkeitserklärung schreibt der Gemeinderat, dass innert sechs Monaten eine Urnenabstimmung vorgenommen werden muss. Diese wird voraussichtlich am 1. September stattfinden. Was plant Flückiger noch bis dahin? «Wir stehen natürlich noch ganz am Anfang mit dieser Vorlage. Doch ist es klar, dass ich nun das Gespräch mit den politischen Parteien suchen werde.» Selbst habe er in jüngster Vergangenheit keiner angehört. Von einzelnen Exponenten habe er aber bereits erste positive Reaktionen erhalten.

Darauf bildet er sich aber nichts ein. «Mir ist klar, dass erst ein Meinungsbildungsprozess mit den Parteimitgliedern stattfinden muss.» Anschliessend werde ein Komitee gegründet, dessen Mitglieder den Abstimmungskampf bestreiten werden.