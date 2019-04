Neun Goldmedaillen hat der Süssmost-König Fredy Boll in der Vergangenheit schon gesammelt. Jetzt ist noch eine dazugekommen. An der diesjährigen Prämierung der besten Säfte und Cider der Schweiz brillierte der Bergdietiker mit seinem Apfelsaft, wie der Obstverband Schweiz mitteilt. Für Boll ist das der erste Kategoriensieg in seiner Karriere.

Eine Jury bestehend aus 14 Degustatoren beurteilte und bewertete die insgesamt 127 Fruchtsäfte hinsichtlich des visuellen Eindrucks, der Empfindung in der Nase und im Gaumen sowie des Gesamteindrucks. Bolls Apfelsaft erreichte 97 von 100 Punkten und sicherte sich den Gesamtsieg in der entsprechenden Kategorie. Die Degustatoren bezeichneten ihn als «ausgezeichnetes Produkt mit ausgewogenem Zucker/Säure-Verhältnis und interessanter Aromatik».

Er habe einfach Freude an der Natur und den Bäumen und freue sich, wenn er etwas Gutes herstellen könne, erklärt Boll sein Erfolgsrezept. Wichtig sei zudem, dass die verwendeten Früchte reif, frisch, sauber und gesund sind.