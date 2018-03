Der Geländewagen fuhr um 11.30 Uhr auf der Birmensdorferstrasse von Zürich her in Richtung Uitikon, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der Autofahrer lenkte auf Höhe des Parkplatzes sein Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen - wobei es zur Streifkollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden Postauto kam. Dieses war auf der dort endenden Busspur unterwegs.

Der Fahrer des grauen Geländewagens hielt bei der Tankstelle zwar kurz an - fuhr danach aber in Richtung Uitikon weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Geländewagen und seinem Fahrer machen können.

Aktuelle Polizeibilder: