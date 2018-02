In der Vergangenheit setzte sich der Zürcher gegen den Bau der Wohnsiedlung Sihlbogen im Stadtteil Leimbach ein, bekämpfte die Erweiterung des Landesmuseums bis vors Bundesgericht, rekurrierte gegen den Neubau des Zürcher Kunsthauses und unterstützte den Erhalt eines naturnahen Üetlibergs als Vorstandsmitglied des Vereins «Pro Üetliberg».

Mehr Mitspracherechte der Bevölkerung, wenn es um städtebauliche Fragen geht, prägen auch bei den diesjährigen Erneuerungswahlen Monns politische Anliegen. Wird er am 4. März gewählt, will er sich für das bedingungslose Grundeinkommen in Zürich, für eine Verbesserung des Gesundheitswesens, gegen den Bau des Hochschulgebietes Zentrum Zürich und für den Erhalt von Gartensiedlungen einsetzen.

An früher anknüpfen

Die kommunistische Partei der Arbeit tritt in acht Stadtkreisen zur Wahl an – ausgenommen sind die Kreise 7 und 8. Ob die Partei, die seit 1982 nicht mehr im Gemeinderat vertreten war, an ihre goldenen Zeiten von 1922 respektive 1946 anknüpfen kann – damals waren die Kommunisten mit 13 respektive 19 Sitzen im Parlament vertreten –, bleibt abzuwarten. Ob die EDU als Mitte-rechts Partei, die sich in allen Stadtzürcher Wahlkreisen für christliche Werte einsetzt, den Einzug ins Parlament schafft, ist ebenso ungewiss.

Die EVP, die bei den letzten Erneuerungswahlen nach 60 Jahren im Parlament ihre Sitze verloren hat, sucht das Bündnis. Sie hat mit der BDP über alle Wahlkreise hinweg gemeinsame Listen aufgestellt. Ob sich damit die Wahl schaffen lässt, darüber entscheiden die Stadtzürcher Stimmberechtigten in gut drei Wochen.