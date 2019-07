Es hat wohl etwas mit der Vermarktungsstrategie der Mobilfunkindustrie zu tun. Dieses Mal wird mehr Aufhebens um den neuen Mobilfunkstandard gemacht als davor. Die Anbieter preisen ihn als Quantensprung an, was ja durchaus stimmt. Die aggressive Bewerbung löst, wie man sieht, jedoch nicht nur positive Reaktionen aus.

Pascal Leuchtmann: 5G ist, wie der Name bereits andeutet, eine Mobilfunktechnologie der fünften Generation. Jede Generation weist eine technische Verbesserung der Datenübertragung gegenüber der vorhergehenden auf. Begonnen hat es mit 1G, das in den 1980er-Jahren eingeführt wurde. Mit diesem Netz war nur das Telefonieren möglich. 2G erlaubte Handybenutzern zu telefonieren und Nachrichten zu versenden. Der Datenverkehr war jedoch sehr langsam.

Der Raum ist abgedunkelt und klimatisiert. Auf einem Gestell thronen mehrere Messgeräte. Sie sind umschlungen von gelben und blauen Kabeln, die bis zur Arbeitsfläche hinunterhängen. Rot und stählern ist der Kopf des Geräts, dem Pascal Leuchtmann gegenübersteht. Es sieht beinahe aus wie ein überdimensionales Insekt, das auf Stelzen geht. «Das ist eine Breitbandmessantenne. Mit ihr kann man unter anderem die Stärke der Strahlung von Geräten und Antennen ermitteln», sagt Leuchtmann. Der 63-jährige Schlieremer ist Dozent am Institut für elektromagnetische Felder an der ETH Zürich und untersucht das Verhalten von elektromagnetischer Strahlung. «Wenn ich Doktorierende betreue, bin ich manchmal hier im Labor. Sonst halte ich mich eher in meinem Büro auf. Ich bin ein Theoretiker», sagt er und lacht.

Das ist für einige natürlich alles andere als beruhigend. Für uns Wissenschaftler ist es umgekehrt frustrierend, dass wir einfach nichts finden können. Der einzig unbestrittene Effekt, der das Telefonieren und Benutzen von Smartphones und ähnlichen Geräten auslöst, ist der Anstieg der Körpertemperatur. Der Anstieg ist durch die Grenzwerte jedoch so limitiert, dass der Kopf höchstens ein Zehntelgrad erwärmt wird. Dieser entspricht normalen Schwankungen, die der Mensch auch hat, wenn er zum Beispiel Sport treibt.

Wird trotz Widerstand 5G früher oder später in der Schweiz breitflächig Einzug halten?

Jeder hat heutzutage ein Handy und nutzt es häufig. Man muss nur einen Blick in den öV werfen oder die Handyverkaufszahlen anschauen. Deshalb denke ich nicht, dass lange dagegengehalten wird. Auch ich bin jedoch skeptisch. Nicht wegen der Strahlung, sondern wegen des Stresses. Die Strahlung übermittelt die Information und diese ist es, die zu Stress führen kann. Bereits heute ist man 24 Stunden erreichbar und stark vernetzt. Das wird mit 5G noch mehr zunehmen. Künftig werden noch mehr Daten über das Mobilfunknetz gehen, so etwa solche für das Internet der Dinge oder, wie bereits erwähnt, solche für autonome Fahrzeuge. Um das zu gewährleisten, muss das 5G-Netz massiv ausgebaut werden, was dazu führt, dass es insgesamt mehr Strahlung geben wird.

Von der neuen Technologie profitieren aber nicht nur Mobilfunkanbieter, sondern auch 5G-Gegner?

Ja, 5G ist auch ein gutes Geschäft für Skeptiker. Es gibt ja sogar schon Bettwäsche und Unterwäsche, die gegen 5G-Strahlen schützen sollen. In das Gewebe sind feine Drähte eingewoben, die die elektromagnetischen Strahlen abschirmen. Doch eine Unterhose anzuziehen nützt nichts. Wenn schon, müsste man einen Ganzkörperanzug haben. Denn sonst dringen die Strahlen an anderen Stellen in den Körper.

Was empfehlen Sie jemandem, der sich vor den Strahlen schützen möchte?

Die grösste Strahlenquelle für den Menschen ist nicht die Antenne, sondern das Handy selber. Statt das Handy beim Telefonieren an den Kopf zu halten, könnte man zum Beispiel ein Headset oder Kopfhörer verwenden oder die Lautsprechfunktion einschalten. Zudem sollte man nicht bei schlechtem Empfang Anrufe tätigen. Je schlechter der Empfang, umso mehr strahlt das Handy. Wichtig zu wissen ist, dass das Handy nur strahlt, wenn man telefoniert, Nachrichten versendet oder Dateien und Bilder auf Netzwerke lädt. Das Handy kann also bedenkenlos aufs Nachtischchen gelegt werden. Es strahlt nicht.

Sie sind nicht nur Forscher, sondern seit einem Jahr auch Stadtrat in Schlieren. Wie vereinbaren Sie Wissenschaft und Politik?

Sehr gut. Es ist ein toller Ausgleich. Während ich bei meiner Arbeit extrem in die Tiefe gehe, kratze ich in der Politik eher an der Oberfläche, bearbeite aber eine viel grössere Bandbreite an Themen. In der Politik muss man Nägel mit Köpfen machen, in der Forschung hat man Zeit. Beide Gebiete erfordern kritisches Denken. Wissenschaft und Politik greifen ineinander. Forscher liefern die Fakten. Was die Politik schliesslich damit macht, welche Handlungen und Regeln sie daraus ableitet, bleibt ihr überlassen.