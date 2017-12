Von Bern kam sie über Urdorf nach Unterengstringen

Jackie Rubi (62) machte die Handelsschule und kam mit 17 Jahren von Bern ins Limmattal. In Urdorf gründete sie 1979 die Musik Günthart AG. Diese zügelte sie 1980 nach Unterengstringen, wo sie sich seit 1986 am heutigen Standort befindet, an dem Rubi 1997 das Orgelsurium ins Leben rief. Ihre Musikstudien absolvierte sie in der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden.