Das «Gleis 21» am Bahnhof Dietikon platzt aus allen Nähten. Damit alle einen Platz finden, erstreckt sich die Bestuhlung über den ganzen Museumsraum bis ins angrenzende Bistro hinein. Ob wohl der Duft von frischem Popcorn all diese Menschen angelockt hat? Nach drei Wochen voller Programm haben die Macher der Trickfilmausstellung zur Finissage eingeladen.

«Es ist unglaublich, dass wieder so viele gekommen sind», sagt Rita Bachofen, die die Ausstellung zusammen mit Rolf Brönnimann auf die Beine gestellt hat, in ihrer Ansprache. Laut ihr haben in den drei Wochen über 1300 Besucher die Ausstellung besucht. Rolf Brönnimann erzählt, die Verantwortlichen der Schweizer Trickfilmgruppe seien bei Besuchen begeistert gewesen. Ein Teil der Ausstellung war vorher schon unter anderem in Baden, Solothurn und Lausanne zu sehen. «Aber Dietikon hat alle Rekorde gebrochen», sagt Brönnimann. «Gleis 21»-Geschäftsführer Fabian Hauser bedankt sich in seiner kurzen Ansprache bei Bachofen und Brönnimann für ihre unermüdliche Arbeit. Die Ausstellung habe dem Kulturlokal einen Schub verliehen, sagt er.

Besucher legten selbst Hand an

Die letzten drei Wochen haben der Region die faszinierende Welt des Trickfilms näher gebracht. Dabei erlebten viele Besucher, wie vielfältig Animationsfilme abseits des Mainstreams sein können und dass längst nicht alle für Kinder geeignet sind. Die ausgestellten Zeichnungen, Figuren, Objekte und sogar ganze Filmsets zeigten ein lebendiges Filmgenre, das vor Kreativität nur so strotzt. An vielen Abenden gaben Filmemacher Einblick in die Entstehung ihrer Filme. Nicht wenige Besucher waren überrascht, wie viel Detailarbeit in den minutiösen Werken steckt. «Am schönsten finde ich, wie viele Besucher überrascht waren, wie spannend Trickfilme seine können und gleich mehrmals in die Ausstellung kamen», sagt Bachofen. Aber die Besucher konnten nicht nur zusehen. An mehreren Kursen konnten Kinder und Erwachsene selbst Hand anlegen und erste Erfahrungen machen als Filmemacher.