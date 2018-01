52 Zentimeter gross und 3630 Gramm schwer: So kam Matthias Maric am 1. Januar um 23.37 Uhr zur Welt. Er ist der erste Limmattaler, der 2018 im Spital Limmattal in Schlieren geboren wurde. Seine Geburt am Neujahrstag war eine Überraschung: Der Kaiserschnitt war eigentlich auf den 4. Januar eingeplant gewesen. Aber es hat dann alles bestens geklappt, zur grossen Freude der Eltern Mijo und Natia. Alle sind wohlauf. Die Limmattaler Zeitung wünscht der jungen Familie aus Weiningen alles Gute.