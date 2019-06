Wenn man in die Wohnung von Torsten Bohner in Dübendorf kommt, befindet man sich inmitten des Amerikanischen Bürgerkriegs: Soldaten in verschiedensten Uniformen stehen sich auf einem Schlachtfeld gegenüber. Es ist eine stille Szene, denn die Soldaten sind kleine Figuren, und das Schlachtfeld besteht aus Karton. «Es ist alles wahrheitsgetreu», sagt Bohner.

Der 50-Jährige stellt alle Mini-Soldaten und die Austragungsorte des Krieges selbst her. Schon als er ein kleiner Bub war, zeichnete sich ab, dass dies sein späteres Hobby würde: Sein Vater und er gossen zusammen Zinnsoldaten. «Wir verzierten sie, aber bei mir waren es eher Farbkleckse», sagt Bohner und lacht. Im Alter von acht Jahren widmete er sich intensiver der Herstellung und Schmückung von Mini-Soldaten aus Zinn. «Ich war ein grosser Cowboy- und Indianer-Fan», sagt Bohner. Darum machte er anfänglich vor allem solche Figuren. «Diese Figuren waren meine besten Freunde», sagt der gebürtige Dortmunder.

Später stieg sein Interesse an der amerikanischen Geschichte, respektive am Bürgerkrieg, der 1861 ausbrach und vier Jahre dauerte. Was fasziniert Bohner an diesem dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte? «Der Amerikanische Bürgerkrieg bietet mir viele Möglichkeiten», sagt er. Der Krieg habe unter anderem in Häfen, Städten und Farmen stattgefunden. So könne er nach Lust und Laune entscheiden, an was er arbeiten möchte. Ein Chaos gibt das nicht: «Viele Projekte laufen parallel zueinander», sagt der gelernte Koch. Er mache viele kleine Teile, die dann zusammen das grosse Bild ergeben.