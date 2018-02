Hofmann will mit seinem Laden auch darauf aufmerksam machen, dass Blinde und Sehbehinderte in der Arbeitswelt noch immer benachteiligt sind. So etwa seine Tochter, die seine Augen geerbt hat: «Als sie sich auf eine KV-Stelle bewarb, wurde sie abgelehnt mit der Begründung, dass die Firma keine Blinden einstellen möchte.» Dabei gäbe es doch gute Beispiele, wie die berufliche Integration funktionieren könnte: «Das Restaurant Blinde Kuh in Zürich zeigt, dass wir durchaus im Service arbeiten können. Wieso sollte das im Verkauf nicht auch möglich sein?»

Anschlusswünsche

Das wichtigste Hilfsmittel vertreibt Hofmann jedoch nicht in seinem Laden: Es ist sein iPhone. Auf dem schwarzen Bildschirm seines Geräts tippt und wischt er virtuos. Steuern kann er es über die sogenannte «Voiceover»-Funktion, die ihm alles auf der Oberfläche vorliest. «Das iPhone ist mein Terminkalender, Fahrplan, Kommunikationsmittel, Internet, Fernseher und Radio zugleich.» Weil beinahe alle Apps mit «Voiceover» kompatibel sind, ist er auch hier kaum eingeschränkt. Hinzu kommt: «Das iPhone ist das einzige Gerät, für das wir keinen Aufpreis bezahlen, weil wir blind sind.» Eine sprechende Mikrowelle für Sehbehinderte koste beispielsweise schnell 500 Franken, während eine konventionelle für 150 Franken zu bekommen sei.

Der technologische Fortschritt gebe den Blinden und Sehbehinderten mehr Selbstständigkeit, trotzdem bleibe es noch ein weiter Weg bis zur Gleichstellung. Für seinen Laden hat Hofmann vorerst nur einen Wunsch: Wenn die Leitlinien am Bahnhof um 80 Meter verlängert werden, reichen sie auch bis zu seinem Geschäft.