Vielseitig, nachhaltig und praktisch: So verkaufen die SBB ihre neue Rangierlok Aem 940. Die 47 Loks ersetzen eine Reihe älterer Modelle und sind für eine Vielzahl an Aufgaben vorgesehen. Gestern Morgen präsentierten die SBB am Rangierbahnhof Limmattal ihren neusten Zugang.

Zuständig für die Beschaffung der neuen Loks war Peter Schenker, Gesamtprojektleiter für neue Rangier- und Streckenlokomotiven und Baudiensttraktoren. 2013 begann er damit, die Aufgaben der SBB-Rangierloks der Zukunft zu definieren. «Die neue Flotte wird 40 Jahre lang im Einsatz sein. Wir mussten also herausfinden, mit welchen Herausforderungen diese Lokomotiven in Zukunft konfrontiert sein würden», sagt er. Die SBB entschieden sich schliesslich für die «Aem 940» von Alstom. Diese Lok deckte laut Schenker sämtliche Anforderungen ab und versprach vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Zwischen Strom- und Dieselantrieb umschaltbar

Zu betonen sei auch die Nachhaltigkeit dieses Modells, so Schenker. Er hebt insbesondere den Zweikraftantrieb hervor. «Die Aem 940 kann während der Fahrt von Diesel- auf Elektroantrieb umgeschaltet werden. So kann eine Menge Diesel gespart werden», erklärt er. Die «Aem 940» kommt nicht nur bei Rangierarbeiten zum Einsatz, sondern auch bei der Instandhaltung des Schienennetzes. Dank ihrer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h kann sie schnell an ihren Einsatzort gelangen. Die Bahnarbeiter dürften sich in der Sommerhitze besonders darüber freuen, dass die Führerkabine gekühlt werden kann.