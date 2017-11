Die Pfalzgrafen waren im Mittelalter ein Adelsgeschlecht mit entsprechenden Privilegien. Sie umzäunten ihren Besitz und entzogen ihn damit der Allgemeinheit. Hannah Pfalzgraf aus Mettmenstetten hält es eher mit den Unterprivilegierten. Also trat sie den Jungsozialisten (Juso) bei. Mit Jahrgang 1997 war sie 2015 die jüngste Person, die auf einer Kantonsratsliste kandidierte. Jetzt kann sie für Moritz Spillmann (SP) nachrücken, und zwar mit einem weiteren Superlativ: Sie ist das jüngste Kantonsratsmitglied des letzten Vierteljahrhunderts.

Ob sie tatsächlich die jüngste Kantonsrätin seit Menschengedenken ist, wie die Juso schreiben, könnte gut sein, ist aber auf die Schnelle nicht belegbar. Hannah Pfalzgraf studiert an der Kunstfachschule Basel die Vermittlung von Kunst und Design, ist also angehende Lehrerin für bildnerischen Gestalten. Sie ist Wochenaufenthalterin in Basel, zahlt aber laut eigenen Angaben Steuern und Krankenkassenbeiträge in Mettmenstetten.