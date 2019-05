Der Mangel an günstigen Wohnungen in Zürich hat sich durch den Bauboom und das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre verschärft. Zwar hat die Stadt seit einer Volksabstimmung aus dem Jahr 2011 einen wohnpolitischen Grundsatzartikel in ihrer Gemeindeordnung. Er verlangt, dass der Anteil nicht gewinnorientierter Wohnungen markant erhöht wird. Sein konkretes Ziel ist, dass dereinst ein Drittel aller vermieteten Wohnungen in Zürich nicht gewinnorientiert sind.

Die treibenden Kräfte beim Bau solcher Wohnungen sind Wohnbaugenossenschaften und die öffentliche Hand. Doch sie stehen auf dem angespannten Immobilienmarkt in harter Konkurrenz mit gewinnorientierten Unternehmen. Ob das vom Volk 2011 definierte Ziel erreichbar ist, scheint mit Blick auf aktuelle Zahlen fraglich. Zwar hielt der Zürcher Stadtrat 2016 in einer ersten Bilanz fest, die Stadt sei dem Drittelsziel näher gekommen: Sie habe den Anteil gemeinnütziger Wohnungen «im engeren Sinn» in den Jahren 2012 bis 2015 um 0,5 Prozent auf 26,8 Prozent erhöht.

Die Stadt baute nur wenig

Betrachtet man die von Statistik Stadt Zürich zuletzt veröffentlichten Zahlen, kommen jedoch Zweifel auf. Demnach besassen Wohnbaugenossenschaften und die öffentliche Hand in Zürich 2011 insgesamt 52 700 Wohnungen. 2018 waren es deren 55'271. Das ist zwar in absoluten Zahlen eine Zunahme. Relativ gesehen sank der Anteil der Genossenschaften und der öffentlichen Hand an allen Wohnungen in der Stadt damit jedoch von 25,1 auf 24,6 Prozent. Rechnet man ohne die Wohnungen, die sich in Stockwerkeigentum befinden, sank der Anteil der vermieteten gemeinnützigen Wohnungen in Zürich von 27,4 Prozent im Jahr 2011 auf 27,1 Prozent im Jahr 2018.

Der Grund: Private gewinnorientierte Unternehmen nahmen am Bauboom der letzten Jahre deutlich stärker teil als gemeinnützige Wohnbauträger. Ihr Anteil stieg von 28,1 Prozent auf 34 Prozent; in absoluten Zahlen: von 54'178 Wohnungen (2011) auf 69'376 (2018). Weiter fällt auf: Die Zahl der Wohnungen im Besitz der öffentlichen Hand nahm in Zürich von 2011 bis 2018 sogar in absoluten Zahlen leicht ab, nämlich von 15'541 auf 15'013.

Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass der Kanton seinen Wohnungsbestand in der Stadt Zürich von 1402 im Jahr 2011 auf 414 im Jahr 2018 reduzierte, wie Zahlen von Statistik Stadt Zürich belegen. Ein Stück weit wurde dieser Rückgang durch städtische Wohnbaustiftungen aufgefangen: Sie erhöhten ihren Wohnungsbestand von 3448 im Jahr 2011 auf 4159 im Jahr 2018. Die Stadt Zürich erstellte seit 2009 indes nur zwei neue Siedlungen, wie ein Sprecher des Finanzdepartements auf Anfrage mitteilte.

Insgesamt sank die Zahl der Wohnungen im Besitz der Stadt Zürich von 10'103 im Jahr 2011 auf 10'073 im letzten Jahr. Diese Entwicklung soll gemäss dem Willen der Mehrheit im Stadt- und Gemeinderat mit dem Bau der Wohnsiedlung Leutschenbach, über den am 19. Mai abgestimmt wird, nun teilweise korrigiert werden. Ähnliche wohnpolitische Vorlagen fanden in Zürich zuletzt klare Mehrheiten beim Stimmvolk. Insgesamt sind in der Stadt Zürich aktuell knapp 2300 gemeinnützige Wohnungen im Bau oder in Planung, wie das Finanzdepartement in seinem Geschäftsbericht 2018 festhält. (mts)