Diesen Mangel relativiert die Regierung aber mit dem Hinweis, dass es sich in beiden Fällen nicht um zeitkritische Interventionen handle. Akutgeriatrie wird im nahen Limmatspital angeboten, Palliative Care im Universitätsspital Zürich. Folglich wäre die stationäre Versorgung auch in diesen beiden Bereichen ausreichend.

Die Bevölkerung im Bezirk Affoltern hat heute zudem die freie Wahl, sich im Zuger Kantonsspital behandeln zu lassen. Das gilt für ambulante Eingriffe und für Notfälle, aber auch für geplante stationäre Behandlungen. Da die Fallpauschale im Kanton Zürich leicht höher liegt als im Kanton Zug, entstehen den Patienten keine zusätzlichen Kosten.

Erstunterzeichner der Anfrage ist FDP-Kantonsrat Olivier Hofmann aus Hausen am Albis. Ziel der Anfrage sei es, dass sich die Stimmberechtigten im Bezirk Affoltern eine fundierte Meinung bilden können, sagt Hofmann. Am 19. Mai wird nämlich darüber abgestimmt, ob man den Zweckverband, welcher das Akutspital und die Langzeitpflege betreibt, auflösen soll. Ausserdem, ob eine interkommunale Anstalt für Langzeitpflege gegründet werden soll. Und schliesslich sollen sich die Stimmberechtigten zu einer interkommunalen Vereinbarung äussern, die als Basis für die Gründung einer Gemeinnützigen AG Spital Affoltern dienen soll.

Olivier Hofmann wurde bei den vergangenen Wahlen am 24. März aus dem Kantonsrat abgewählt. Seine Haltung in der Spitalfrage habe ihn wohl den Sitz im Kantonsparlament gekostet, meint er. So verschafft im wenigstens die Antwort des Regierungsrats nun eine gewisse Genugtuung: «Es wird kristallklar, dass gewisse Behauptungen der Spitalbefürworter falsch sind», sagt Hofmann. So sei das Spital Affoltern weder versorgungsrelevant noch wäre die Versorgung der Bevölkerung ohne das Spital gefährdet.

Fallzahlen sind zu tief

Aus übergeordneter Sicht mache das Spital Affoltern «wenig Sinn». Hofmann meldet vor allem qualitative Bedenken an. Die Fallzahlen seien viel zu tief. Als Beispiel nennt der Noch-Kantonsrat die Infektionsrate bei Kaiserschnitten. Diese habe 2017 im Spital Affoltern rund 5 Prozent betragen. Damit sei sie deutlich höher als in anderen Spitälern. Der Plan, den ambulanten Bereich zu stärken, sei zwar richtig. «Es ist aber nicht Gemeindeaufgabe, ein grosses Ambulatorium zu führen», sagt Hofmann. Diese Aufgabe würden bereits die niedergelassenen Ärzte übernehmen, die man damit konkurrenziere. Aus seiner Sicht müssten sich die Gemeinden zurückziehen, sie könnten die Liegenschaften aber Anbietern –etwa einem Geburtshaus oder einer Physiotherapie-Praxis – zur Verfügung stellen.

Den verantwortlichen Behörden wirft Hofmann vor, sie hätten zuerst eine tragfähige Strategie erarbeiten und erst dann Abstimmungsvorlagen vors Volk bringen müssen. Nun könne man allenfalls Nein sagen zur Auflösung des Zweckverbandes und so etwas Zeit zur Erarbeitung einer zukunftsfähigen Strategie gewinnen. Gänzlich überzeuge ihn diese Variante aber auch nicht. «Es bleibt uns am Ende nur die Wahl zwischen Pest und Cholera.»