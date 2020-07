Ein Hotel nur zum Selfies schiessen? Hier wird den fotografischen Ideen freien Lauf gelassen

Der Testlauf für das Selfie Hotel ist zu Ende, und die Eröffnung steht an: Das Selfie Hotel ist ein temporäres Pop-Up Erlebnis und öffnet diesen Sommer seine Tore.

Als Reaktion auf die anstehende Ferienzeit und den wegfallenden Festivalsommer konzipierten Aroma und FS Activation das Selfie Hotel. Jungen Publikum wird im umgestalteten 25 Hours Hotel an der Langstrasse in Zürich auf zwei Etagen und in unterschiedlichen, spektakulären Räumen viele Kulissen geboten. Denn jeder Raum erstrahlt in anderen Farben und individuellem Design. Vom Raum voll mit orangefarbener Luftballons zum Pinken Bällebad. Die erlaubte Aufenthaltsdauer beschränkt sich auf zwei Stunden.