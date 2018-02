Und dennoch habe die Mannschaft Luft nach oben gehabt. «Es hätte auch mehr Einsatz und Herzblut gebraucht. Wenn nicht alle Spieler ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen, reicht es eben nicht», so Leimgruber. «Das Team hat auch zu wenig hart dafür gearbeitet.» Schliesslich sei man nahe dran gewesen: «Da hätte man etwas mehr Willen zeigen können.»

Kader abhängig von Ligaerhalt

Dieser Wille ist jetzt in der Abstiegsrunde gefragt, die für die Urdorfer Mitte Februar beginnt. Gegner in den sechs Partien sind Seewen, Chiasso und Lenzerheide-Valbella. Die Bündner, die in der gleichen 2.- Liga-Gruppe wie die Urdorfer spielen, haben in dieser Saison bisher nur einen Sieg feiern können – gegen Urdorf.

Die «Stiere» haben ihrerseits das Hinspiel in Graubünden gewonnen. «Die müssen wir schlagen», sagt Trainer Wismer. Seewen und Chiasso hingegen sind die grossen Unbekannten. «Ich kenne die Teams nur noch aus der vergangenen Saison», so Wismer. «Ich weiss nicht, inwiefern sie sich inzwischen verändert haben. Wir müssen einfach schauen, dass wir unter die ersten zwei Teams kommen.»

So würden sich die Urdorfer den Ligaerhalt sichern. Sollten sie die Abstiegsrunde überstehen, dürfte es im Kader Veränderungen geben. «Wenn wir in der 2. Liga bleiben, brauchen wir Verstärkungen», sagt Präsident Leimgruber. «Sollten wir absteigen, werden wir vor allem junge Spieler nachziehen.»

Spiel in Wallisellen als Gradmesser

Die «Stiere» stehen also noch mehr als zuvor unter Druck. «Ja, der Druck ist da», sagt Leimgruber. «Aber die Spieler sind sich den Druck gewohnt.» Entscheidend sei, dass man gut in die Abstiegsrunde starte: «Wir müssen von Anfang an Kampfwillen zeigen.» Ein gutes Beispiel ist für Leimgruber trotz der Niederlage die Leistung gegen Dielsdorf-Niederhasli gewesen. «Genau diese Leistung müssen wir abrufen», so der Präsident.

Bevor es aber in die Abstiegsrunde geht, dürfen sich die Urdorfer in der erwähnten letzten Runde gegen Wallisellen sozusagen noch einspielen. Für Leimgruber hat die Partie, in der es um nichts mehr geht, jedoch mehr als nur Symbolcharakter. «Sie ist ein wichtiger Gradmesser», sagt er. «Die Spieler müssen in dieser Partie zeigen, dass sie für die Abstiegsrunde bereit sind.» Denn der Start sei entscheidend.

Dieser Auffassung ist auch Trainer Wismer. «Die ersten beiden Partien gegen Seewen und Chiasso sind enorm wichtig», sagt er. «Es ist wie in der Meisterschaft: Man muss die Punkte gleich zu Beginn holen.»