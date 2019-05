Einen alten Baum verpflanzt man nicht:

Diese Redensart erlebt zurzeit einen zweiten Frühling, als viel zitierte Kritik an der Versetzung der berühmten Buche von Schlieren, die ihren Platz räumen musste für die Limmattalbahn und den neuen Stadtplatz. Diese Züglete hat der Baum nicht überstanden. Er stirbt und soll, auch aus Sicherheitsgründen, gefällt werden, wie die Stadt Schlieren am Donnerstag bekannt gab.

Am Freitagnachmittag hat sich nun auch die IG Blutbuche zu Wort gemeldet. In ihrer Pressemitteilung ist die Rede von mehreren «kapitalen Fehlern». So sei die Bewässerung des Baumes zwar mit gutem Willen, aber «völlig unzureichend und nicht sachgemäss» vorgenommen worden.

Der Schlieremer Bauvorstand Stefano Kunz (CVP) hatte am Donnerstag eingeräumt, dass der Wurzelballen zu wenig Wasser habe aufnehmen können. «Hätte man der Buche bei der Versetzung einen grösseren Wurzelballen mitgegeben, wäre dies wohl kein Problem gewesen», sagte er zur Limmattaler Zeitung.

Die IG schreibt nun, dass eine von ihr eingeholte Konkurrenzofferte einen doppelt so grossen Wurzelballen für die Baum-Versetzung empfohlen habe. Aus Sicht des Stadtrats war das wegen des maximal möglichen Transportgewichts bei der Versetzung um 170 Meter aber gar nicht möglich.

«Wurzeln einfach gekappt»

«Wurzeln in Armstärke wurden einfach gekappt» wegen der zu kleinen Dimension des Wurzelballens, hält die IG nun fest. Auch schreibt sie, dass dem Baum «eine unverzichtbare Vorlaufzeit für die Wundheilung und die Bildung lebensnotwendiger Feinwurzeln» nicht gewährt worden sei. Zudem habe die Baumversetzung im Zuge der Limmattalbahn-Bauarbeiten, damals im Februar 2018, in der falschen Jahreszeit stattgefunden.

Diesen Vorwurf lässt Bauvorstand Kunz nicht gelten. «Es wäre unverantwortlich gewesen, länger zu warten. Jeder Tag Verspätung kann bei so einem grossen Projekt schnell mal zusätzlich 100 000 Franken mehr kosten.»

Weiter sei es ein Fehler gewesen, dass die Stadt der Firma BMB Group Gelegenheit gegeben habe, «sich elegant und ohne Garantien für die Zukunft aus der Verantwortung zu schleichen». Die Konkurrenz hätte alle Garantien übernommen, auch eine Ersatzpflanzung, sagt die IG, die mit einer Petition 4600 Unterschriften für die Rettung der Buche gesammelt hatte.