Regina Scherrer gehört seit 2016 zum Team der Gemeindebibliothek in Aesch. Sie liebt Kinder, Kochen und ihren Garten. Für die Bibliothek sucht sie gerne Kinderbücher und für die Erwachsenen unglaubliche Biografien aus. Für die Buchvorstellung hat sie die beiden autobiografischen Werke «Schattenkind» und «Blätterflüstern» des Bündner Autors Philipp Gurt ausgewählt.

In «Schattenkind» erzählt Gurt von den Schicksalsjahren seiner Kindheit und Jugend in verschiedenen Kinderheimen, wo er Zwangspsychiatrie, sexuellen Missbrauch und rohe Gewalt erlebte. In der Fortsetzung «Blätterflüstern» schildert Gurt seinen anstrengenden Weg zurück in die Gesellschaft.