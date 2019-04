Drei Zürcher Kantonsräte, die am 24. März neu gewählt worden sind, haben ihr Amt abgelehnt. Dabei handelt es sich um Martin Neukom (Grüne, Winterthur), der am selben Tag in den Regierungsrat gewählt wurde, sowie um Nina Wenger (Grüne, Winterthur) und Therese Schläpfer (SVP, Hagenbuch), die aus persönlichen Gründen verzichten.