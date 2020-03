Drei Bäume an der Huebwiesenstrasse werden gefällt

An der Huebwiesenstrasse in Geroldswil laufen derzeit Bauarbeiten für die neue Strassenraum- und Platzgestaltung zwischen der Zentrumsüberbauung und der neuen Überbauung Huebegg (vormals Baufeld Ost). Im Rahmen dieser Arbeiten werde die Baumbepflanzung entlang des Gemeindehauses aufgelockert, wie die Gemeinde mitteilt. So werden drei der sieben Einzelbäume vor dem Feuerwehrlokal entfernt. «Die Arbeiten werden im Verlauf der nächsten Wochen ausgeführt», schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.