Auf die Spur kamen die Fahnder den Dealern, als sie mit einem Drogenspürhund ein Waldstück in Thalwil durchsuchten und dabei zwei Drogenverstecke fanden. In der Folge überwachten sie den Wald bis ihnen ein verdächtiger junger Mann auffiel, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Polizisten verfolgten den Mann in eine Liegenschaft nach Thalwil und dann nach Wädenswil. Schliesslich wurden bei einer Drogenübergabe drei albanische Staatsangehörige im Alter von 22 bis 27 Jahren festgenommen.