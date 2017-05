So bewegt die Zeiten weltpolitisch sind und waren, so vergleichsweise unspektakulär nimmt sich Steiners Bilanz als Kantonsratspräsident aus: «Den Lärmpegel während der Debatten konnte ich nicht reduzieren», meinte er. Als einen der Höhepunkte seines Präsidialjahrs nannte er den Vorsitz des Kantons Zürich in der internationalen Bodenseekonferenz — «trotz sprachlichen Schwierigkeiten. Das Wort Pendenzenliste kennt man im Deutschen und in Österreich nämlich nicht.»

«Platos» Schlusswort

Nun heisst es Loslassen für den Politiker, der dem Rentenalter nahe ist: «Wenn ich heute Abend ins Bett gehe und nicht daran denken muss, welche Ansprachen noch der Formulierung harren, ist dies ein Gefühl, an das ich mich wahrscheinlich sehr schnell gewöhnen werde.» Er schloss mit dem Wunsch, dass die demokratischen Errungenschaften durch das Parlament gefestigt werden und dazu beitragen, dass es möglichst vielen Menschen immer wieder etwas besser gehe. «Frei ist nur, wer seine Freiheit gebraucht. Und die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen», zitierte er die Bundesverfassung.

Die neue Kantonsratspräsidentin Karin Egli (SVP, Elgg) bescheinigte Steiner ein «Flair für scharfes Beobachten und Analysieren.» Zudem sei der promovierte Chemiker, Werbeleiter und Bundesführer der Pfadfinder — Pfadiname: Plato — seinem Ruf als Vermittler mehr als gerecht geworden. Egli liess nicht unerwähnt, dass Steiner auf die Auszeichnung mit dem silbernen Löwen des Kantonsrats verzichtet, die ihm als scheidendem höchsten Zürcher traditionsgemäss zustände.

SP-Fraktionschef Markus Späth schrieb dies Steiners Bescheidenheit zu. Darauf angesprochen, meinte Steiner beim Apéro nach der Kantonsratssitzung, der silberne Löwe wäre bei ihm ja doch nur verstaubt. Einen golden gerahmten Stich des Zürcher Rathauses und die obligaten Blumen nahm er als Abschiedsgeschenk aber doch entgegen. Und aller Bescheidenheit zum Trotz schien ihm der lange Applaus bei seiner Verabschiedung Genugtuung zu verschaffen: Steiner reckte die Arme wie ein jubelnder Sportler in die Höhe, in der rechten Hand die Blumen, am Hals eine der Krawatten, zu denen ihm seine Fraktion fürs Präsidialjahr verholfen habe.