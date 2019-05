«Holy Shit! Das isch insane», schreit der Kommentator aufgeregt aus den Lautsprechern, begleitet von lautem Jubel aus dem Publikum. Eben haben die Aussenseiter von «Silentgaming» im Finale des Strategiespiels «League of Legends» mit einem frechen Manöver ihrem Gegner «PostFinance Helix» ein Schnippchen geschlagen und schöpfen neue Hoffnung auf den Sieg. Doch es bleibt beim Strohfeuer im ersten Spiel der Best-of-3-Begegnung. Nach knapp 35 Minuten zerstören die Favoriten das Hauptgebäude in der gegnerischen Basis, den sogenannten Nexus, und holen sich überzeugend die 1:0 Führung.

Das Duell wurde in der Gaming-Szene mit viel Spannung erwartet. Die Affiche hätte besser nicht sein können: Die beiden besten Schweizer Teams und Rivalen der ersten Jahreshälfte treffen im Endspiel der ersten Season der neugegründeten Swisscom Hero League aufeinander. Und das live vor Hunderten von Zuschauern in der Halle 622 in Zürich Oerlikon.

Auf der einen Seite die fünf Amateure und Aussenseiter von «Silentgaming». Auf der anderen Seite die fünf Profis und Favoriten von «PostFinance Helix». Erst vor einem Monat standen sich beide Teams im Best-of-5-Finale der «PolyLAN» gegenüber. Trotz 1:2 Rückstand gewann «PostFinance Helix» damals noch knapp mit 3:2.

Vor dem Spiel heizen die beiden Teamcaptains Ali «Lagily» Nasserzadeh und Mahdi «Pride» Nasserzadeh, die Brüder sind, mit spielerischen Provokationen die Stimmung zusätzlich auf. Mittendrin: der Dietiker Dennis «Koala» Berg im Dienst von «PostFinance Helix».

Professionelle Produktion

Mit viel Selbstvertrauen starten Berg und seine vier Mitspieler in das zweite Spiel. Die Stimmung in der Halle unterscheidet sich kaum von analogen Sportevents, geschickte Manöver werden von den Fans lautstark bejubelt. Obwohl die Männer klar in der Überzahl sind, ist der Altersdurchschnitt höher als erwartet und auch viele Frauen und Familien fiebern live mit.

Die Produktion des Events ist hochwertig, viele choreografierte Scheinwerfer rücken alles ins rechte Licht. Die Spieler sind vorne auf der Bühne aufgereiht wie Stars. Über ihnen wird das Geschehen auf einer grossen Leinwand präsentiert. Auf einem Podest in der Mitte glänzt der Pokal im Lichtkegel.

Ein Caster, quasi ein virtueller Kameramann, sorgt dafür, dass die Zuschauer im Bild nichts verpassen. Das ist gar nicht so einfach, schliesslich steuern alle zehn Spieler einen eigenen Charakter und auf der Karte treiben sich auch computergesteuerte Charaktere, die die Spieler unterstützen. So entstehen ständig kleine Scharmützel an verschiedenen Orten. Viel Spannung kommt im zweiten Spiel allerdings nicht mehr auf, «PostFinance Helix» hat seinen Gegner von Anfang an im Griff und lässt nichts mehr anbrennen.