Dreimal zählte das Weininger Wahlbüro am Sonntag nach, dreimal kam es zum selben Ergebnis. Die beiden Kandidaten André Wymann (Quartierverein Fahrweid) und Harry Landis (parteilos) erreichten die exakt gleiche Anzahl Stimmen. Heute hat das Los entschieden, wer in den Gemeinderat einziehen darf: Es ist Harry Landis. Schauen Sie sich unten den Losentscheid in voller Länge an.