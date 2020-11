Die VBZ erweitert ihr Angebot: App-Rufbus geht im Kreis 9 an den Start

Ab sofort gibt es ein neues Angebot im ÖV: «Pikmi», ein Rufbus, ist jeden Abend von 20 bis 24 Uhr in den Zürcher Quartieren Altstetten und Albisrieden im Einsatz. Gebucht wird der Kleinbus per Pikmi-App. Er ist in den ÖV-Zonentarif integriert, so dass kein zusätzliches Ticket notwendig ist.