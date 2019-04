Auf dem Areal des Quartierzentrums Föhrewäldli in der Fahrweid werden bald sprachbeeinträchtigte Kinder zur Schule gehen. Bis zum neuen Schuljahr im Sommer entsteht dort, wo bis im März dieses Jahres die Provisoriumsbaute für den Kindergarten Föhrewäldli stand, der vierte Standort der Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich. Dass die Stiftung dieses Vorhaben in die Tat umsetzen kann, hat sie den Weininger Stimmberechtigten zu verdanken. Diese genehmigten ihr an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend ein auf zehn Jahre befristetes Baurecht. Jedoch nicht ohne eine hitzige Diskussion über die Übertragung des Baurechts, die sogar zu einem Änderungsantrag führte.

Der Standort in der Fahrweid kommt auch Kindern im Limmattal zugute. Eveline Marcarini, Leiterin Sprachheilschule Gockhausen

Bevor über das Geschäft debattiert wurde, präsentierten Eveline Marcarini, Leiterin des Standorts in Gockhausen und künftig auch in der Fahrweid, und Stiftungsratspräsident Karl Gafner den Anwesenden Eckdaten und Pläne der Stiftung. «Im westlichen Kantonsteil hat es ein Angebot zu wenig. Viele Kinder sind pro Schulweg länger als eine Stunde mit einem Sammeltaxi unterwegs. Das ist zu lange», sagte Gafner. Gemäss Versorgungsplanung des Kantons fehlen in der Region 22 Plätze. «Der Standort in der Fahrweid kommt somit auch Kindern im Limmattal zugute», sagte Marcarini. Im Schuljahr 2018/2019 hätten etwa drei Kinder aus Schlieren, sieben aus Dietikon, zwei aus Weiningen und ein Kind aus Geroldswil die Sprachheilschule in Gockhausen besucht. «Es würde mich als gebürtige Geroldswilerin besonders freuen, wenn wir hier eröffnen könnten», sagte Marcarini.

Mit der Sprachheilschule in unserer Gemeinde können wir Transportkosten sparen. Brigitte Schai (SVP), Schulpräsidentin