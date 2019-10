Die 93-jährige Fussgängerin, die am 27. September in Volketswil von einem Lastwagen angefahren wurde, ist gestorben. Sie erlag am vergangenen Donnerstag ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich, als ein 54-jähriger Mann mit seinem Lastwagen auf einem Vorplatz rückwärts fuhr und dabei die Frau übersah, die hinter dem Fahrzeug stand. (sda)

