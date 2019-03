Bea Krebs: Dem ist so. Nun müssen wir die Meinung des Bezirksrates, der diese Beschwerden bearbeitet, abwarten. Steht diese fest, kann das weitere Vorgehen bestimmt werden. Der Stadtrat befindet sich also in einer Warteposition. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.

Man muss sehen, dass zwei Schulleiterinnen, die ihre Positionen gekündigt hatten, seit über einem Jahrzehnt in Schlieren tätig waren. Da kann ich verstehen, dass ein Wechsel gewünscht wird. Eine der beiden, die den Posten abgegeben hat, arbeitet übrigens weiterhin in anderer Funktion bei uns. Die andere Schulleiterin hat sich auch weiterentwickelt und leitet nun eine andere Schule. Zudem steht im Kalktarren die Pensionierung einer Schulleiterin bevor. Im Hofacker hatten wir einige Wechsel, das ist richtig.

Möglicherweise möchten gewisse Menschen ihrem Unmut Luft verschaffen. An Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden, lässt man sich offenbar schneller einmal aus. Ich kann diese Haltung nicht nachvollziehen, da es mir nicht in den Sinn käme, jemanden auf diese Weise öffentlich zu beleidigen. Vorher würde ich das persönliche Gespräch suchen.

Woran dies liegt, kann ich mir nicht erklären. Eine Krise im Schulleitungsteam oder einen problematischen Führungsstil vermag ich aber nicht zu erkennen. Aktuell ist die Kündigung der zweiten Schulleiterin im Kalktarren. Es wird in dieser Schule nun darum gehen, ein neues Team zusammenzustellen.

Diese hohe Fluktuation erschien Ihnen nicht als bemerkenswert?

Bemerkenswert war, dass wir neben einer Neubesetzung der beiden Schulleiter-Stellen im Reitmen im Folgejahr zwei solche Stellen ersetzen mussten. Dies gestaltete sich als schwierig. Wir waren daher auch immer wieder mit Inseraten in der Zeitung, was den Eindruck einer unruhigen Personalpolitik erweckt.

Und dem ist nicht so?

Hohe Fluktuationen bei Schulleitungen sind im ganzen Kanton ein bekanntes Phänomen und sie liegen vermutlich im grossen Spannungsfeld zwischen Behörde, Eltern, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern begründet.

Eine gute Nachricht aus der Schule Schlieren ist, dass der Übergang der Bernstrasse nun keine Gefahr für die Kinder mehr darstellt. Doch kam es auch dort im Vorfeld zu einem Eklat.

Ich übernahm die Durchführung eines Elternabends aufgrund von Abwesenheit der Schulleiterin. Mir war im Vorfeld jedoch nicht bewusst, dass die Engstringerkreuzung ein derartig aufreibendes Thema war. Am Abend selbst wurde ich von manchen Eltern massivst angegangen. Ein konstruktives Miteinander wurde schwierig. Dies hat mich derart überrascht, dass ich auch durchaus deutliche Worte fand. Ich hätte mir gewünscht, dass mich das Elternforum vor einer solchen Eskalation eingeladen hätte oder dass die Eltern selber das Gespräch gesucht hätten. Dies geschah leider nicht. Wir fanden daraufhin aber mit konstruktiven Eltern rasch eine Lösung, mit der nun alle Eltern durchaus zufrieden sind.

All diese Summierung von Negativschlagzeilen ist dennoch unüblich. Haben Sie das Gefühl, es wird eine organisierte Kampagne gegen Sie gefahren?

Diese Erklärung ergibt wenig Sinn, da eine solche Schmutzkampagne doch vor den Wahlen im vergangenen Jahr hätte stattfinden sollen. Damals erhielt ich ein gutes Wahlergebnis. Man sollte sich wohl bei all dieser Angriffigkeit auch bewusst werden, was ein Schulbetrieb in der Grösse von Schlieren bedeutet.

Was bedeutet er?

In Schlieren ist er primär gross und komplex mit 1800 Schülerinnen und Schülern. Dass dabei nicht immer alles reibungslos funktioniert, ist klar. Daher bin ich – wie auch die Schulpflege – darauf angewiesen, dass die Eltern den direkten Kontakt zu uns suchen, statt sich hintern vorgehaltener Hand zu ärgern.

Die Grösse der Schule ist ein gutes Stichwort. Laut Prognosen des Volksschulamtes fällt im kommenden Schuljahr eine Oberstufenklasse weg. Wie ist dies mit dem steten Bevölkerungswachstum der Stadt zu vereinbaren?

Die Bevölkerungszunahme zeigt sich im Kindergarten, in dem wir jährlich neue Klassen eröffnen müssen. Aufgrund der Schülerzahlen an der Oberstufe kann dort dieses Jahr auf eine Klasse verzichtet werden.

Früher wurde oft ein tiefes Niveau der Schlieremer Schule kritisiert. Die Vermutung, dass Schüler von der öffentlichen Schule abgemeldet und in eine Privatschule geschickt werden oder die Familie gleich von Schlieren wegzieht, hegen Sie nicht?

Dieses Thema ist bei uns in der Schule derzeit nicht aktuell. Denn wenn Eltern die Stadt verlassen wollen, gehen sie vor dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten. Zur Kritik am Schulniveau: Schlieren hat einen hohen Ausländeranteil und damit sehr viele Schülerinnen und Schüler, die eine andere Muttersprache als Deutsch sprechen. Wir unternehmen daher viel im Bereich Deutsch als Zweitsprache, um diesem Umstand zu begegnen. Dass wir ein zu tiefes Schulniveau haben, habe ich von Eltern in dieser Form noch nie gehört.