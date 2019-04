Das Behandlungsangebot für Kinder wird in der Kinder-Permanence Spital Zollikerberg erweitert. 6 Jahre nach Eröffnung werden insbesondere das Notfallspektrum und Abklärungen mit Ultraschall ausgebaut. Dabei übernimmt Dr. Christian Mann mit seiner aussergewöhnlich breiten Ausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin, einer Spezialisierung in der Kindernotfallmedizin sowie jahrelanger Erfahrung als stellvertretender Chefarzt im Kantonsspital Graubünden die neue fachliche Leitung.