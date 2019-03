Der kantonale Denkmalschutz und die Gemeinde Birmensdorf stehen keineswegs in einer liebevollen Beziehung zueinander. Im Editorial des Mitteilungsblatts der Gemeinde äusserte Gemeindepräsident Bruno Knecht (parteilos) grosse Bedenken gegenüber der Handhabe des Amtes und gegenüber der Zukunft er Gemeinde. Er kündigte zudem rechtliche Schritte an.

Worum geht es genau? Das Schulhaus Reppisch soll mit den drei Pavillons und dem Mehrzweckgebäude definitiv ins Inventar der schutzwürdigen Bauten mit überkommunaler Bedeutung aufgenommen werden. Damit wäre es neben der Sekundarschulanlage Brüelmatt das zweite inventarisierte Schulhaus der Gemeinde.

Am kommenden Sonntag entscheidet das Birmensdorfer Stimmvolk darüber, ob es neun Millionen Franken für die Sanierung des Schulhauses Reppisch ausgeben will. Diese Arbeiten seien dringend notwendig, da die Lebensdauer der meisten Bauteile überschritten und der Raumbedarf in den letzten Jahren stark gewachsen sei.

«Der Entscheid der kantonalen Denkmalpflege ändert nichts am Projekt, über das die Stimmbevölkerung am Sonntag befindet», sagt Knecht auf Anfrage. Denn sowohl die Sekundar- wie auch die Primarschulpflege hätten bei ihren Sanierungsprojekten auf eine Prüfung der Schutzwürdigkeit verzichtet und die Vorgaben der Denkmalpflege akzeptiert.

«Nun möchte der Kanton Nägel mit Köpfen machen und quasi die Glasglocke über den beiden Schulhäusern definitiv verschliessen», schreibt Knecht in seinem Editorial.

Denkmalpflege setzt sich durch

So hätten diverse Projekte aus dem ganzen Kanton Zürich gezeigt, dass inventarisierte Projekte bei einem allfälligen Umbau sehr einseitig und ideologisch beurteilt würden. «Die Denkmalpflege konnte sich jeweils zu 100 Prozent durchsetzen – mit grossen Kostenfolgen für die Bauherren und Besitzer der Gebräuchlichkeiten», schreibt Knecht weiter.

«Grosszügigerweise lädt die Baudirektion die betroffenen Gemeinden jeweils noch zu einer Stellungnahme ein, bevor sie entscheidet. Dass dieser Entscheid weder sachlich neutral noch objektiv gefällt wird, beruht schon auf der Tatsache, dass die kantonale Denkmalpflege direkt bei der Baudirektion angesiedelt ist», schreibt Knecht weiter. Es handle sich somit um eine blosse Alibiübung.