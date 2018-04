Die Strecke von 42,195 Kilometern in weniger als vier Stunden schaffen. Das war das Ziel der Dietiker Friedensrichterin Christa Maag am heutigen Zürich Marathon. Dieses erreichte sie tatsächlich. Sie benötigte für ihren 10. Marathon um das Zürcher Seebecken 3 Stunden und 56 Minuten. Ihr zweites Ziel, Geld für Bildungsprojekte in afrikanischen Ländern im Namen der Organisation Helvetas zu sammeln, übertraf sie sogar. 900 Franken wollte sie generieren. Nun nahm sie sogar 1450 Franken ein.

Für das gute Resultat belohnte sich die 50-Jährige mit einer grossen Tasse Cappuccino nach dem Marathon. Der sei es auch gewesen, der sie bis ans Zielende angetrieben habe.