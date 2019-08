In Trun in der Surselva gibt es einen einzigen Spielplatz. Dieser ist in einem schlechten Zustand und muss aufgrund von Sicherheitsrisiken totalsaniert werden. Auf Anfrage des Gemeindevorstandes von Trun hat der Gemeinderat Geroldswil am 29. Juli 2019 beschlossen, die Patengemeinde Trun mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Man freue sich, teilt der Geroldswiler Gemeinderat nun mit, mit der Kostenübernahme einer Schaukelkombination im Wert von 6000 Franken einen Beitrag an die Spielplatzsanierung in Trun zu leisten. Ein kleines Schild wird auf das Geroldswiler Sponsoring hinweisen.