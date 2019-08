Wenn Schlieren bald zwei Wochen lang lacht, so das Motto des anstehenden Stadtfestes, gesellt sich auch Sänger und Schauspieler Michael von der Heide zu den vergnügten Menschen – auf der Bühne, versteht sich. Dort stellt er sein mittlerweile zwölftes Album, «Rio Amden Amsterdam», vor. «Ich finde, es ist mein schönstes Album. Das findet man beim jeweils Neuen immer. Aber dieses Mal stimmt es», so von der Heide. Vielleicht auch, weil dies sein erstes Jazzalbum ist. Ein Traum wurde wahr, wie er sagt. Und der Halt im Limmattal ist einer der ersten seiner dazugehörigen Tour.

Während von der Heide sein vorletztes Album, «Bellevue» (2015), fast komplett bei Maurizio Pozzi in dessen Musikstudio in Geroldswil aufnahm und auch der Nachfolger «Paola» (2016) teilweise dort entstand, ist auf «Rio Amden Amsterdam» lediglich der Song «Ce soir» im Limmattal verwurzelt. «Den Song habe ich gemeinsam mit Maurizio skizziert und fertig komponiert», sagt er. Die Produktion und Aufnahmen des Albums entstanden aber in den «571 Recording Studios» seines Produzenten Thomas Fessler in Zürich. Eine beliebte Adresse: Neben der Crème de la Crème der helvetischen Musikszene standen dort schon internationale Grössen wie Justin Timberlake und Lenny Kravitz vor dem Mikrofon.

Der Pressetext bezeichnet «Rio Amden Amsterdam» als ein Herbstalbum. Geschmeidig gleiten die Songs dahin, welche mit einer illustren Gruppe Jazzmusiker eingespielt wurden. Von der Heides Stimme überzeugt auch hier – und musikalische Überraschungen bietet der 47-Jährige einige: So beginnt das Album mit der Coverversion von Juliane Werdings «Eiskalter Sommer»; ein vergessener, aber packender Albumtitel der deutschen Sängerin. «Ich habe mich nie in erster Linie für Hits interessiert, sonst wäre meine musikalische Laufbahn anders verlaufen und ich hätte nicht so ein breites Repertoire», hält von der Heide fest.

Der perfekte Moment für das perfekte Lied

Zwei Duette dominieren das Album. Die bereits erwähnte Single «Ce soir» ist eine Zusammenarbeit mit der Westschweizer Sängerin Daniela Simmons. Mit ihr arbeitete er schon für sein Album «30°» zusammen, sie schrieb für ihn damals den Text zu «Prière». Simmons, die 1986 den zweiten Platz beim Eurovision Song Contest erreichte, hat sich in den letzten Jahren besonders dem Jazz verschrieben. Mit «Ce soir» ist endlich die Möglichkeit eines Duetts gekommen. «Ich suchte für diesen Song eine perfekt französisch-singende Jazz-Sängerin – et voilà! Der perfekte Moment und das perfekte Lied», so von der Heide.