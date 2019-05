Die Studie "Place-Jardin" stammt vom Team Metron Verkehrsplanung AG, Roland Müller Küsnacht AG, Schmid Landschaftsarchitekten und KuhnLandschaftsarchitekten. Sie überzeuge durch eine stimmige Raumaufteilung mit hoher Aufenthaltsqualität, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Funktionen als Platz der Künste und als Verkehrsknoten würden sichergestellt.

Die Projektierungsphase soll Ende Jahr starten, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Davor muss sich noch das Stadtparlament damit befassen. Der Baubeginn ist ab 2023 geplant.

Freie Platzflächen runden die kleine Anlage ab. Der Boden dieser neuen Platzmitte wird mit Marmorstein belegt und nimmt damit die Gestaltung des Vorplatzes des Kunsthauses auf. Die Vorzone des Schauspielhauses wird von 2 auf 5,5 Meter verbreitert.

Verkehr entflechten

Der Heimplatz wird - trotz seines Namens - nicht wirklich ein heimeliger Platz werden, sondern vor allem eine Kreuzung bleiben. Immerhin lässt sich mit einer Entflechtung der Verkehrsströme etwas Raum gewinnen.

Das heisst vor allem, dass die Linksabbiegebeziehungen des motorisierten Individualverkehrs aufgehoben werden, namentlich am Knoten Heim-/Kantonsschulstrasse bergaufwärts, von der Rämistrasse in den Zeltweg und von der Hottinger- in die Rämistrasse.

Zudem wird der motorisierte Individualverkehr teilweise auf Umfahrungsrouten via Bellevue, Kreuzplatz, Römerhof und Central oder über den Hirschengraben verlegt. Diese Entflechtung der Verkehrsströme schafft laut Mitteilung "Platz für alle Verkehrsteilnehmenden".