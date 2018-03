Es ist eine der letzten Proben vor dem Konzert. Der Klang von etwa fünfzig gefühlserfüllten Stimmen schwebt im Proberaum der Reformierten Kirche Oberengstringen. Vertieft in das Lied wippen sie im Halbkreis vor Chorleiter Fritz Carmelo Mader.

Seit zehn Jahren probt der Gospelchor Oberengstringen gemeinsam zeitgenössische Gospelstücke. Am 24. März feiern die Mitglieder ihr Jubiläum in der Reformierten Kirche Oberengstringen. Der Chor erfüllt alle Eigenschaften, die man sich beim gemeinsamen Musizieren wünschen könnte. Die Gospelmusiker haben einen charismatischen, talentierten Chorleiter, den sie verehren. Gleichzeitig singen sie mit Fleiss, Schweiss und Herzblut.

Langjährige geteilte Erfahrung

Der Chor habe in den letzten zehn Jahren viel Erfahrungen gesammelt und grosse Fortschritte gemacht, sagen die Mitglieder stolz. Dies sei das Resultat harter Arbeit gewesen. Man merkt schnell: Dieser Chor gibt alles und schreckt vor keiner Herausforderung zurück.

Alle, vier Generationen liegen zwischen den Jüngsten und den Ältesten, müssen für das Konzert 15 Stücke auswendig können. Dies sei eine Herausforderung, betont eine Gruppe älterer Damen. Die Mitglieder könnten aber auf diese Weise den Blickkontakt mit dem Publikum aufstellen und sich auf die Performance konzentrieren. Auch sei es nicht immer einfach, sich an die Akustik neuer Auftrittsorte zu gewöhnen.

«Wir sind eine Familie»

Zwei junge Frauen, die 18-jährige Viviane und die 23-jährige Jenny, erklären, dass Fritz Carmelo Mader den Chor sehr weit gebracht habe, indem er beispielsweise an der Atemtechnik, dem Rhythmusgefühl und der Performance gearbeitet habe. «Natürlich sind wir vor diesem Konzert nervös, wie vor jedem Konzert, aber es ist auch Vorfreude da.», sagt Jenny. Viviane fügt hinzu, dass die Nervosität, sobald man die Bühne betritt, schlagartig verfliege und man dann nur noch an das Singen denke.

Die jungen Frauen sind Solistinnen und geniessen das Gefühl, einen ganzen Chor als Unterstützung hinter sich zu haben. Der Chor zeichne sich durch seinen starken Zusammenhalt aus. «Wir sind eine Familie», sagt ein Mitglied.

Ein besonderer Gospelchor

Chorleiter Fritz Carmelo Mader bezeichnet den Chor als besonders, weil er persönlich sei. Die Mitglieder hätten sich durch die Reisen in der Schweiz und im Ausland privat besser kennenlernen können und wären so zusammengeschweisst worden. «Man lernt Leute anders kennen», sagt der Musiker mit philippinischen Wurzeln. Der Gospelchor sei einzigartig wegen seiner grösstenteils Oberengstringer Mitglieder.

Die Gospelbegeisterten seien herzengrosse Menschen und hätten seine Familie in den Philippinen auf der Stelle finanziell und persönlich unterstützt, als diese wegen eines Naturunglücks in eine Notlage geraten waren. Das habe ihn berührt und ihm gezeigt, wie gross der Zusammenhalt sei. Für ihn sei wichtig, dass alles harmoniert. Sowohl die Musik, als auch der Chor soll in Harmonie sein. Das Eine ginge ohne das Andere nicht, erklärt er.

«Man muss sich spüren»

Über das Jahrzehnt sei die geteilte Leidenschaft, immer weiterzusingen, geblieben, sagt Jens Naske, der Pfarrer der Reformierten Kirche Oberengstringen ist und ebenfalls zum Chor gehört. Für ihn ist das Musizieren mit Gefühl verbunden: «Man muss sich spüren». Auch er blickt mit Freude auf das Jubiläumskonzert. Der Chor hat dafür eine besondere Überraschung geplant: Er wird ein vergospeltes Schweizer Lied singen und sein erstes eigenkomponiertes Stück «Kein Weg» präsentieren.