Sammelziel übertroffen

Maags Sammelziel wurde bereits übertroffen. «Ich wollte 900 Franken generieren. Es wurden aber schon 1180 Franken überwiesen, was mich sehr freut.» Bis zum Sonntag kann noch gespendet werden. «Vielleicht kommen noch ein paar Beiträge hinzu», sagt sie. Maag hatte die Wahl, ob sie Geld für Wasser- oder Bildungsprojekte sammeln will. «In Uganda habe ich auch Schulen besucht. Die Klassen sind viel zu gross, es hat zu wenig Lehrer, Eltern können sich das Schulmaterial nicht leisten.» Da müsse Abhilfe geschaffen werden. Denn: «Eine Generation, die mehr Wissen hat und die einen Beruf erlernt, kann mehr Umschwung ins Land bringen und Gutes bewirken.»

Bedenken, dass die Spenden nicht dort ankommen, wo sie sollen, hat Maag nicht. «Ich verstehe, dass einige Leute skeptisch sind, weil in diesen Ländern Korruption herrscht.» Wenn man aber direkt mit der einheimischen Bevölkerung arbeite und den Verwaltungsaufwand klein halte, könne das Geld gut eingesetzt werden.

Über 25 Marathons

Obwohl Maag bereits an über 25 Marathons in der Schweiz und im Ausland teilgenommen hat, steigt ihre Nervosität, je näher der Sonntag rückt. «Das gehört dazu. Es zeigt, dass man bereit ist.» Neben dem Spendensammeln hat sie sich ein weiteres Ziel gesetzt: Die 42,195 Kilometer lange Strecke will sie in weniger als vier Stunden laufen.

Und natürlich: «Gesund ans Ziel kommen», will sie auch. Am meisten freue sie sich auf den Cappuccino mit Freunden direkt nach dem Marathon. «Das ist zur Tradition geworden. Wenn ich während des Laufs am Leiden bin und Motivation brauche, denke ich an die grosse Tasse Cappuccino.»